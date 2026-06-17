Ведущий 24 Канала Даниэль Ткие подчеркнул, что эта неделя является особенно важной для Украины на международном уровне. Проходит не только саммит G7, но и мероприятия в штаб-квартире НАТО. Кроме того, ближе к концу недели начнётся заседание Совета ЕС, на котором обсудят дальнейшие шаги по вступлению Украины в Евросоюз.

Читайте также : США готовы усилить давление на Россию: итоги встреч Зеленского и Трампа в кулуарах саммита G7

В НАТО впечатлены работой Украины

По словам ведущего, весной Дональд Трамп приостановил некоторые санкции против российской нефти из-за конфликта с Ираном. Сейчас Вашингтон и Тегеран почти достигли мирного соглашения. Общая цена на нефть уже падает. Поэтому Трамп рассматривает варианты возобновления ограничений в отношении российской нефти.

Кроме того, лидеры стран G7 договорились предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны и противоракетной защиты. Также США рассматривают вариант предоставления Киеву лицензии на производство ракет для систем Patriot. Именно они позволяют сбивать российские баллистические ракеты.

Общался с западными журналистами и должностными лицами НАТО. У них есть ощущение, что действительно что-то изменилось. Ситуация на фронте сейчас самая благоприятная за последние 10 месяцев. А удары на большие расстояния — наша самая сильная карта. В мае Украина запустила по России 10 тысяч дронов. Это впечатляющие цифры, о которых сейчас говорят чиновники НАТО,

– подчеркнул Ткие.

Отдельно в НАТО отмечают успешные атаки дронами типа middle-strike, которые серьезно затрудняют логистику оккупантов в Крыму. Там внимательно следят за этой ситуацией.

Что говорят в НАТО об Украине: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что после начала военной операции против Ирана Трамп отошел от мирных переговоров по урегулированию войны в Украине. Сейчас США и Иран приближаются к мирному соглашению. Соответственно, Трамп вновь взялся за Украину и Россию.

17 июня Трамп заявил, что провел продуктивные беседы с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. По его мнению, обе стороны пытаются прийти к определенному решению, но не знают, как этого добиться.