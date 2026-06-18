Такое заявление Рютте сделал 18 июня перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

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Что известно об участии Зеленского в заседании "Рамштайн"?

Следует отметить, что накануне, 17 июня, президент Украины прибыл в Бельгию. Там он встретился с генсеком.

"Я имел честь принимать его у себя", – сказал Рютте.

Важно! 35-е заседание Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") состоится 18 июня, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

К слову, в Офисе президента сообщили, что во время встречи с генсеком НАТО 17 июня Владимир Зеленский рассказал о результатах встреч на саммите G7, в частности, о новых договоренностях о поддержке Украины и усилении давления на Россию.

Украина рассчитывает на дополнительные ракеты и перехватчики систем Patriot, а также работает над получением лицензий США для производства ПВО. Кроме того, стороны обсуждали программу PURL, новые вклады партнеров и создание европейской системы противоракетной обороны.

Отметим, что перед этим Зеленский провел ряд встреч во время саммита лидеров G7 во Франции. Так, Украина получила подтверждение полной поддержки от стран-участниц. Президент Владимир Зеленский также провел переговоры с Дональдом Трампом.