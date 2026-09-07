5 та 6 вересня американські перемовники Стів Віткофф і Джаред Кушнер побували з візитами у Москві та Києві. Багато тижнів чи навіть місяців Віткоффа та Кушнера чекали в українській столиці, але переговори щодо "іранського питання" займали весь їхній вільний час.

Буквально за день до візиту стало відомо, що Віткофф злякався поїздки до Києва, а весь візит, нібито, був під загрозою зриву через це, але все відбулося попри показові удари росіян по столиці України.

24 Канал проаналізував предмет розмов Віткоффа та Кушнера із Путіним та Зеленським, їхніх публічних заяв після переговорів й відповідає на найголовніше питання – чи варто нам очікувати якихось результатів від цього.

Тепла ванна у Кремлі

5 вересня 2026 року Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до Москви, майже одразу після візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа, який закликав Кремль укласти угоду, поки не пізно, та детально ознайомив російську сторону з її ж реальною економічною та військовою ситуацією (принаймні, за консенсусною версією інсайдерів). Візит Віткоффа та Кушнера до Москви був зовсім іншим: як політично, так і за рівнем атмосфери.

Як тільки американські посланці прилетіли до Москви, їх зустрів Кирило Дмитрієв, директор Російського фонду прямих інвестицій. Віткофф, Кушнер і Дмитрієв провели понад три години за обідом у московському ресторані "Все для победы".



Фото – РосЗМІ

Ось такий тон переговорів та прийняття з російської сторони, в принципі, відповідав самій політичній позиції Росії.

Напередодні початку всього дипломатичного процесу, ймовірно, у багатьох були сподівання на досягнення якогось прогресу на переговорах. Подейкували, що обговорювалася можливість обмеженого припинення вогню, хоча б відносно енергетики та морського експорту, але зараз такі надії виглядають все більш марними, зокрема після зустрічей у Кремлі.

Володимир Путін спілкувався з американськими "друзями" понад 3 години (але треба врахувати роботу перекладачів), але коли мова зайшла до конкретики, розпочалося найцікавіше. Путін розповідав Віткоффу та Кушнеру про те, як російська армія нібито стрімко просувається вперед, так у Кремлі описали "прогрес у СВО". Звісно, це й близько не відповідає дійсності й гостям Путіна про це мали повідомити ще напередодні візиту.



Фото – Кремль

Отже, відповідь Росія на заклики до миру зрозуміла. Радник Путіна Юрій Ушаков прозвітував про те, як американцям "пояснили", що зараз РФ не готова зупинятися, адже у них все "під контролем", а скоро, на думку Путіна, РФ захопить весь Донбас (ні, – 24 Канал).

Було відзначено реальні успіхи російської армії у просуванні в зоні бойових дій, висловлено впевненість у досягненні поставлених цілей і, звичайно, підкреслено необхідність усунення всіх першопричин конфлікту. Американські представники серйозно підготувалися до цієї поїздки. Вони не лише висловили традиційну зацікавленість у якнайшвидшому припиненні бойових дій, а й сформулювали цілу низку міркувань щодо можливих шляхів врегулювання,

– Ушаков дає позицію Кремля щодо переговорів з емісарами Трампа.

Все вказує на те, що Кремль чітко сказав "Ні" американцям, але досить привітно та водночас відверто. Цікаво, що за даними Financial Times, Віткофф і Кушнер привезли до обох столиць пропозиції, які мало відрізнялися від тих, що раніше обговорювалося на рівні обох країн.



Фото – Кремль

Мова про припинення вогню по всій лінії фронту в обмін на суттєві поступки з боку України, зокрема здачу Донбасу РФ, яка може бути подана "під соусом" введення миротворчого контингенту ООН чи створення спільної україно-російської тимчасової адміністрації, як про це згадував керівник Офісу президента України Кирило Буданов в інтерв’ю NYT. Україна натомість підтримує принцип взаємного розведення військ та створення буферної зони.

З невідомих причин Віткофф став фактично "другом" Володимира Путіна. Кремль досі вдало маніпулює американським перемовником, адже йому подобається сам факт зустрічей у Кремлі. Під час переговорів Віткофф заявив, що його зустрічі з Путіним є одними з найбільш приємних моментів його кар’єри, які він буде згадувати на пенсії та розповідати своїм онукам.



Фото – Кремль

Це найбільш іронічна річ, яку можна було почути від Віткоффа. Про що він розповідатиме онукам? Про історію успіху чи, скоріше, провалу переговорів?

Цей момент завірусився у соціальних мережах, а американські оглядачі порівнювали неприйнятність такого тону розмови з тим, якби під час Другої світової війни американські дипломати приїхали до Берліна на розмови із Гітлером й також робили йому ось такі підлабузницькі компліменти.



Фото – Кремль

Але навіть такі лестощі не спрацювали із Путіним, адже "переговірники", відверто кажучи, не досягли жодного прогресу, як у питанні широкого припинення вогню, так і у контексті принаймні обмеженого припинення вогню по енергетиці та морському експорту.

Переговори із Президентом Зеленським

Фактично одним із небагатьох позитивів історії є те, що росіяни хоча б припинили обстрілювати Київ на час візитів, що дало киянам і гостям міста трішки відпочити та перевести дух.

Ви спрацювали навіть краще, ніж системи Patriot для наших громадян, які перебувають у Києві. Приїжджайте частіше,

– президент Зеленський відзначає реальний позитив від візиту емісарів Трампа.

Ще один плюс – зустрічі із Зеленським, які продемонстрували те, що Віткофф і Кушнер не остаточно потрапили у "кишеню Путіна". Разом з тим, переговори у Києві якраз змістили фокус від нереалістичних речей, як-от укладання угоди з Росією на цьому етапі війни, до більш реальних: підготовки до зими.



Фото – Офіс президента України

Як відомо, в України досі дефіцит ракет до систем ППО Patriot, а питання щодо збиття реактивних дронів досі повністю не вирішене.

Володимир Зеленський своєю чергою наголосив на тому, що американці привезли до столиць "нові ідеї", які слід обговорити у тристоронньому форматі:

Як я вам і сказав, ми зустрілись, і, я думаю, найближчі тижні буде можливість у нас: Україна – Америка-Європа, проговорити деякі деталі, які сьогодні вголос не хочеться говорити. Було кілька, дійсно, нових ідей. Ми їх проговорили. Треба робити все, щоб тристоронні зустрічі були, або це тристоронні зустрічі плюс європейські партнери.

Що далі

Подейкують, що президент Трамп може знову зателефонувати Володимиру Путіну та Володимиру Зеленському, аби обговорити наступні кроки у дипломатичному процесі. США навіть готові організувати чергові тристоронні переговори у форматі Україна – Росія – США.



Фото – Офіс президента України

Водночас, на жаль, вже стало зрозуміло, що війна буде продовжуватися й взимку, адже росіяни не готові до припинення вогню чи будь-яких "екзотичних" пропозицій щодо завершення війни, навіть у разі реалістичних поступок з боку України.

Річ у тім, що Путін досі вірить у те, що російська армія зможе захопити весь Донбас. Лише у такому разі диктатор готовий припиняти вогонь. Донбас – це питання номер один для Путіна, адже без цієї території, диктатор цілком справедливо побоюється, що може погано закінчити. І, на жаль, ані Кушнер, ані Віткофф не можуть переконати Путіна у зворотному, як би вони не намагалися це зробити з безліччю компліментів і лестощів.

Сподіваємося, що візит Кушнера та Віткоффа принаймні сприятиме вирішенню більш реалістичних питань: ППО, ліцензій на виробництво ракет до систем Patriot та посилення санкцій проти РФ.



Фото – Офіс президента України

Як відомо, нещодавно президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social зробив репост статті The Washington Post про надання ліцензій на виробництво Україною ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot. Автори матеріалу закликали дозволити Києву виготовляти старіші версії PAC-2 та PAC-3. Отже, Дональд Трамп досі прихильно ставиться до України (можливо), і цю хімію слід далі використовувати для посилення наших оборонних спроможностей напередодні чергової складної зими.