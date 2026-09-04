Візит американських "перших осіб" анонсували вже й пропагандистські медіа Кремля, але раптом все почало змінюватися. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Звідки взявся страх візиту до Києва?

За даними джерел Kyiv Independent, Віткофф і Кушнер планували відвідати Москву та Київ 5 – 6 вересня, але Віткофф "почав боятися" візиту до української столиці.

Інсайдери повідомляють, що Віткофф завжди прислухається до думки росіян, а вони порадили йому ні в якому разі не їхати до Києва, адже там небезпечно…

Як би це іронічно не звучало, такими словами можна описати результати роботи Віткоффа та Кушнера щодо припинення вогню в Україні: війна не лише не закінчилася, а й увійшла у більш небезпечну фазу та стала більш руйнівною (та реактивною). Тепер навіть Стів Віткофф, який раніше називав Владіміра Путіна "своїм другом" та пишався своїми зв’язками із Кремлем, боїться приїжджати до Києва.

Цікаво, що навіть найкращі американські "переговірники від бога" не можуть переконати росіян утриматися від ударів по Києву на час свого візиту (на відміну від звільненого Трампом Кіта Келлога, до речі).

Якщо вони не здатні забезпечити власну безпеку під час важливих дипломатичних переговорів, тоді на що взагалі вони здатні у рамках великих переговорів про припинення вогню, принаймні у повітрі та на морі? Риторичне питання, на яке мало хто у світі має відповідь.

Це ж було вже

Ще один цікавий момент. Раніше Віткоффом і Кушнером вдало маніпулювали росіяни, просуваючи свої умови на переговорах та переконуючи американських друзів у тому, що на Донбасі й так всі говорять російською мовою, тому агресія нібито є виправданою. Сьогодні все це повторюється. Росіяни вдало вселяють у Віткоффа страх.

Росіяни взагалі є майстерними торговцями страхів: від ядерних погроз, які працювали з адміністрацією Байдена, до лякалок про те, що Москва вдарить по Британії.

Водночас всі ці дешеві прийоми у стилі ФСБ та базові маніпуляційні речі досі працюють з Віткоффом. Росіяни навіть до початку активізації переговорного процесу змогли залякати емісара Трампа, тому переконати його у чомусь іншому, наприклад, в умовах для припинення вогню, їм буде не дуже складно.

Велика помилка американських переговірників

Починати переговорний процес зі страху – велика помилка, яку американські бізнес-ділки вже не раз допускали під час взаємодії з росіянами. У Кремлі це одразу бачать та діють відповідно.

Вони як тварини, які відчувають запах крові: тільки покажи слабкість, одразу накинуться і розірвуть. Як про це говорив диктатор Путін на вигаданому прикладі щодо косаток і білих ведмедів.

Однак, цього разу на обідньому столі опинився не придуманий хворою уявою російського тирана ведмідь, а цілком реальний Віткофф.

На жаль, поки переговори очолюють люди, які явно некомпетентні та недостатньо психологічно зрілі для дискусій з росіянами, нічого доброго з цього не вийде.

Президенту США необхідно якнайшвидше змінювати склад цієї "футбольної команди", яка вже пропустила три м’ячі від збірної Ірану. Принаймні, приклад візиту директора ЦРУ до Москви можна взяти за основу того, як слід розмовляти з росіянами.