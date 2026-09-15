Обеспечение безопасности нефтеперерабатывающих заводов позволит России удовлетворить лишь внутренние потребности в топливе. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Требования о введении санкций и диалог с США

По его словам, российские силы уже проводят комплексные мероприятия по защите энергетических объектов от атак.

Пропагандист утверждает, что глобальный кризис заключается не в производстве нефтепродуктов, а в сложностях с их экспортом. Москва требует свободного прохода своих танкеров по торговым путям для стабилизации мировых цен.

И второе, что нужно сделать, – это, конечно, отменить санкции. Эти незаконные ограничения на поставки энергоресурсов в мир. И только тогда мир насытится, мировые рынки насытятся, и цены пойдут вниз,

– сказал Песков.

Несмотря на заявления Кремля о насыщении внутреннего рынка, во многих регионах страны-агрессора сохраняются лимиты и очереди на автозаправочных станциях. При этом российская сторона заявила о намерении продолжать контакты с Соединенными Штатами по поводу идеи перемирия.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия согласились не проводить атак на энергетические объекты друг друга. При этом Владимир Зеленский выразил неуверенность в том, насколько серьезны намерения Москвы соблюдать достигнутые договоренности.