По приглашению Эрдогана: в Турции объявили о визите Зеленского в страну

Как сообщил глава Директората по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран, рабочая встреча лидеров запланирована в Стамбуле.

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Что известно о визите Зеленского в Турцию

Турецкий чиновник уточнил, что повестка дня будет охватывать широкий спектр двусторонних и глобальных вопросов.

Будут обсуждаться меры, которые можно принять для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества между Турцией и Украиной, а также региональные и международные события, в частности война между Россией и Украиной и ситуация с безопасностью в Черном море– отметил Бурханеттин Дуран.

Ранее во время визита министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в Киев в июле турецкая сторона подтвердила готовность прилагать усилия для организации переговоров на уровне лидеров с целью прекращения войны.

Как уже сообщалось, Реджеп Тайип Эрдоган также обсуждал мирный процесс с Дональдом Трампом. В частности, во время телефонного разговора турецкий лидер подчеркнул готовность Анкары содействовать возобновлению дипломатического диалога между Украиной и Россией.