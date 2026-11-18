Як повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на американського посадовця, двостороння розмова лідерів запланована на четвер, 19 листопада. У цей самий день відбудеться також тристороння зустріч за участю очільника Китаю Сі Цзіньпіна.

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Такі переговори спричинили занепокоєння в багатьох іноземних столицях. Союзники побоюються, що лідери трьох держав ухвалять рішення щодо глобальних геополітичних питань без їхньої участі.

Побоювання щодо примусу до поступок

Окрема зустріч посилює тривогу на тлі спроб Вашингтона домогтися припинення вогню в Україні, де війна наближається до п'ятирічної позначки. Київ і партнери остерігаються, що США схилятимуть Україну до неприйнятних поступок.

Попри те, що Путін утримує максималістські територіальні вимоги й атакує цивільні об'єкти з повітря, Трамп наполягає на його прагненні до миру. Останнім часом президент США називав більшою перешкодою для перемир'я саме українського президента Володимира Зеленського.

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Напередодні проміжних виборів Трамп також оголосив про угоду з Путіним щодо постачання дизелю на світовий ринок. Критики заявили, що цей крок лише допоможе Росії фінансувати війну.

Попередній саміт не приніс прориву

Зустрічі в Китаї стануть першими особистими контактами Трампа й Путіна із серпня 2025 року, коли переговори на Алясці не призвели до дипломатичного прориву. Тоді для російського керівника організували червону доріжку та поїздку в президентському лімузині.

Подія в Шеньчжені надає Путіну черговий міжнародний майданчик для виходу з ізоляції. У середу, 18 листопада, лідери вже потиснули один одному руки під час офіційного фотографування на саміті АТЕС.