Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на американского чиновника, двусторонняя беседа лидеров запланирована на четверг, 19 ноября. В этот же день состоится также трехсторонняя встреча с участием главы Китая Си Цзиньпина.

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Такие переговоры вызвали беспокойство во многих зарубежных столицах. Союзники опасаются, что лидеры трех государств примут решения по глобальным геополитическим вопросам без их участия.

Опасения относительно принуждения к уступкам

Отдельная встреча усиливает тревогу на фоне попыток Вашингтона добиться прекращения огня в Украине, где война приближается к пятилетней отметке. Киев и его партнеры опасаются, что США будут склонять Украину к неприемлемым уступкам.

Несмотря на то, что Путин выдвигает максималистские территориальные требования и проводит атаки по гражданским объектам с воздуха, Трамп настаивает на его стремлении к миру. В последнее время президент США называл большим препятствием для перемирия именно украинского президента Владимира Зеленского.

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Накануне промежуточных выборов Трамп также объявил о соглашении с Путиным о поставках дизельного топлива на мировой рынок. Критики заявили, что этот шаг лишь поможет России финансировать войну.

Предыдущий саммит не принес прорыва

Встречи в Китае станут первыми личными контактами Трампа и Путина с августа 2025 года, когда переговоры на Аляске не привели к дипломатическому прорыву. Тогда для российского лидера организовали красную дорожку и поездку в президентском лимузине.

Мероприятие в Шэньчжэне предоставляет Путину очередную международную площадку для выхода из изоляции. В среду, 18 ноября, лидеры уже пожали друг другу руки во время официальной фотосессии на саммите АТЭС.