Говорили много часов: Кушнер раскрыл подробности переговоров с Путиным об Украине

Американская команда отметила значительный прогресс в переговорном процессе по прекращению войны. Об этом Кушнер рассказал, комментируя итоги дипломатических контактов. Он уточнил, что перед визитом в Россию делегация также провела ряд насыщенных встреч в Абу-Даби и посетила Латвию.

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График переговоров и визит в Москву

Консультации в Объединенных Арабских Эмиратах проходили в круглосуточном режиме в течение двух дней. Встречи организовывались утром и ночью, с согласованием позиций до начала и после завершения официальных раундов.

Мы провели много-много часов в Абу-Даби в течение обоих дней: встречались ночью и утром, до и после основных переговоров. Затем поздно вечером мы вылетели оттуда, прилетели в Латвию, а из Латвии – в Москву, где провели много времени. Это была очень подробная и продуктивная встреча с президентом Путиным– отметил Кушнер.

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Защита региона и будущие договоренности

Главным предметом обсуждений стали гарантии безопасности после окончания боевых действий. Цель заключается в том, чтобы обеспечить надежный мир и не допустить повторения российской агрессии в будущем.

По словам представителя США, этот вопрос также подробно обсуждался с украинским руководством.

И, конечно, одной из главных тем была послевоенная безопасность Украины и, собственно, всего региона. Нужно убедиться, что после этой войны подобное больше не повторится. Мы очень подробно обсуждали это с президентом Зеленским, а генерал Гринкевич возглавил эту работу. И я считаю, что мы достигаем значительного прогресса– подчеркнул переговорщик.

Консультации по механизмам безопасности продолжатся в ближайшее время, а переговорная группа США будет оставаться в постоянном контакте с участниками процесса.

Ранее на переговорах в Абу-Даби Кушнер заявлял о стремлении Вашингтона найти решение, которое позволит завершить войну и усилить позиции обеих стран.