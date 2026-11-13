Говорили багато годин: Кушнер розкрив деталі переговорів із Путіним про Україну

Кушнер довгий час говорив з Путіним про повоєнну безпеку України / Getty Images
Представник США Джаред Кушнер провів тривалі переговори з Володимиром Путіним у Москві. Посадовець зазначив, що сторони багато годин обговорювали повоєнну безпеку України.
Американська команда відзначила значний прогрес у переговорному процесі щодо завершення війни. Про це Кушнер розповів, коментуючи результати дипломатичних контактів. Він уточнив, що до візиту в Росію делегація також провела низку насичених зустрічей в Абу-Дабі та відвідала Латвію.
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Графік переговорів та візит до Москви
Консультації в Об'єднаних Арабських Еміратах відбувалися у цілодобовому режимі протягом двох днів. Зустрічі організовували вранці та вночі, узгоджуючи позиції до початку й після завершення офіційних раундів.
Ми провели багато-багато годин в Абу-Дабі протягом обох днів: зустрічалися вночі та вранці, до і після основних переговорів. Потім пізно ввечері ми вирушили звідти, прилетіли до Латвії, а з Латвії – до Москви, де провели багато часу. Це була дуже детальна та продуктивна зустріч із президентом Путіним
Захист регіону та майбутні домовленості
Головним предметом обговорень стали гарантії безпеки після закінчення бойових дій. Мета полягає в тому, щоб забезпечити надійний мир і не допустити повторення російської агресії в майбутньому.
За словами представника США, питання також детально опрацьовували з українським керівництвом.
І, звичайно, однією з головних тем була повоєнна безпека України та, власне, всього регіону. Потрібно переконатися, що після цієї війни подібне більше не повториться. Ми дуже детально обговорювали це з президентом Зеленським, а генерал Гринкевич очолив цю роботу. І я вважаю, що ми досягаємо значного прогресу
Консультації щодо безпекових механізмів продовжаться найближчим часом, а переговорна група США залишатиметься в постійному контакті з учасниками процесу.
Раніше на переговорах в Абу-Дабі Кушнер заявляв про прагнення Вашингтона знайти рішення, яке дозволить завершити війну та посилити позиції обох країн.
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