Говорили багато годин: Кушнер розкрив деталі переговорів із Путіним про Україну

Американська команда відзначила значний прогрес у переговорному процесі щодо завершення війни. Про це Кушнер розповів, коментуючи результати дипломатичних контактів. Він уточнив, що до візиту в Росію делегація також провела низку насичених зустрічей в Абу-Дабі та відвідала Латвію.

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Графік переговорів та візит до Москви

Консультації в Об'єднаних Арабських Еміратах відбувалися у цілодобовому режимі протягом двох днів. Зустрічі організовували вранці та вночі, узгоджуючи позиції до початку й після завершення офіційних раундів.

Ми провели багато-багато годин в Абу-Дабі протягом обох днів: зустрічалися вночі та вранці, до і після основних переговорів. Потім пізно ввечері ми вирушили звідти, прилетіли до Латвії, а з Латвії – до Москви, де провели багато часу. Це була дуже детальна та продуктивна зустріч із президентом Путіним– зазначив Кушнер.

Захист регіону та майбутні домовленості

Головним предметом обговорень стали гарантії безпеки після закінчення бойових дій. Мета полягає в тому, щоб забезпечити надійний мир і не допустити повторення російської агресії в майбутньому.

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За словами представника США, питання також детально опрацьовували з українським керівництвом.

І, звичайно, однією з головних тем була повоєнна безпека України та, власне, всього регіону. Потрібно переконатися, що після цієї війни подібне більше не повториться. Ми дуже детально обговорювали це з президентом Зеленським, а генерал Гринкевич очолив цю роботу. І я вважаю, що ми досягаємо значного прогресу– наголосив переговорник.

Консультації щодо безпекових механізмів продовжаться найближчим часом, а переговорна група США залишатиметься в постійному контакті з учасниками процесу.

Раніше на переговорах в Абу-Дабі Кушнер заявляв про прагнення Вашингтона знайти рішення, яке дозволить завершити війну та посилити позиції обох країн.