"Щоб обидві країни були в сильній позиції": Кушнер назвав головні цілі США в Абу-Дабі

Американський переговорник заявив, що Дональд Трамп прагне якнайшвидше завершити війну в Україні.

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Що сказав Кушнер на переговорах?

За словами Кушнера, Трамп стурбований великою кількістю загиблих і гуманітарними наслідками війни.

Він також зазначив, що за останні два місяці США провели продуктивні переговори з президентами України та Росії.

На зустрічі в Абу-Дабі Трамп доручив своїй команді докласти додаткових зусиль, щоб знайти рішення, яке дозволить припинити бойові дії та дасть обом країнам змогу реалізувати свій потенціал.

Президент доручив нам докласти додаткових зусиль, щоб знайти рішення, яке дозволить не тільки завершити війну, але й дасть обом сторонам можливість опинитися в сильнішому становищі і почати реалізацію всього потенціалу, який мають ці дві чудові країни. Тому наші контакти з усіма учасниками переговорів були дуже продуктивними– сказав Кушнер.

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Нагадаємо, що перед зустріччю з росіянами українська делегація провела переговори з європейськими союзниками, представниками НАТО і США. Як пояснив глава делегації Рустем Умєров, ця зустріч була потрібна для звіряння позицій перед наступним етапом переговорів.

Умєров також назвав пріоритети Києва на ці перемовини – припинення бойових дій, післявоєнні гарантії безпеки, економічне відновлення і розвиток України, а також гуманітарні ініціативи.

Тим часом, за даними Reuters, Росія хоче зробити головною темою переговорів в Абу-Дабі створення нової системи безпеки для Європи. Москва розглядає завершення війни в Україні лише як частину ширшої дискусії про безпеку всього континенту.