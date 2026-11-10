"Чтобы обе страны были в сильной позиции": Кушнер назвал главные цели США в Абу-Даби

Американский переговорщик заявил, что Дональд Трамп стремится как можно скорее завершить войну в Украине.

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Что сказал Кушнер на переговорах?

По словам Кушнера, Трамп обеспокоен большим количеством погибших и гуманитарными последствиями войны.

Он также отметил, что за последние два месяца США провели продуктивные переговоры с президентами Украины и России.

На встрече в Абу-Даби Трамп поручил своей команде приложить дополнительные усилия, чтобы найти решение, которое позволит прекратить боевые действия и даст обеим странам возможность реализовать свой потенциал.

Президент поручил нам приложить дополнительные усилия, чтобы найти решение, которое позволит не только завершить войну, но и даст обеим сторонам возможность оказаться в более сильном положении и начать реализацию всего потенциала, которым обладают эти две замечательные страны. Поэтому наши контакты со всеми участниками переговоров были очень продуктивными– сказал Кушнер.

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Напомним, что перед встречей с россиянами украинская делегация провела переговоры с европейскими союзниками, представителями НАТО и США. Как пояснил глава делегации Рустем Умеров, эта встреча была необходима для согласования позиций перед следующим этапом переговоров.

Умеров также назвал приоритеты Киева на этих переговорах – прекращение боевых действий, послевоенные гарантии безопасности, экономическое восстановление и развитие Украины, а также гуманитарные инициативы.

Между тем, по данным Reuters, Россия хочет сделать главной темой переговоров в Абу-Даби создание новой системы безопасности для Европы. Москва рассматривает завершение войны в Украине лишь как часть более широкой дискуссии о безопасности всего континента.