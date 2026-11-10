Начали работу в Объединенных Арабских Эмиратах, – Умеров

Об этом сообщил глава украинской делегации Рустем Умеров.

Adv

популярные видео

Как начались переговоры в Абу-Даби?

Начали работу в Объединенных Арабских Эмиратах– написал Умеров.

По его словам, в Абу-Даби началась встреча делегации Украины с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии, к которым также присоединятся спецпредставители США – Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

Умеров уточнил, что данная встреча необходима для сверки позиций и координации шагов перед следующим этапом переговоров.

Далее состоится трехсторонний формат с участием Украины, США и России.

Глава украинской делегации назвал приоритеты Киева на этих переговорах. Это прекращение боевых действий, надежные послевоенные гарантии безопасности, экономическое восстановление и развитие Украины, а также гуманитарные шаги.

"Работаем, чтобы максимально продвинуться в этих вопросах и приблизить мир", – добавил Умеров.

Напомним, что Россия выступила против участия Европы в переговорах. Потому о ходе переговоров европейских союзников будут информировать украинские дипломаты.

Ранее СМИ отмечали, что ключевыми вопросами в Абу-Даби станут гарантии безопасности и территории.

Как сообщают американские чиновники, Киев и Москва в частных разговорах демонстрировали готовность к компромиссам по контролю над восточными областями Украины.