Встреча с Европой будет отдельно: Reuters рассказал подробности переговоров в Абу-Даби

Подробности предстоящих переговоров раскрыло издание Reuters.

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Как будут проходить переговоры в Абу-Даби?

По словам представителей Киева, переговоры должны начаться во вторник около 08:30 по киевскому времени.

Представители Франции, Германии и Европейской комиссии также прибудут в Абу-Даби, однако не будут принимать непосредственного участия в переговорах из-за сопротивления со стороны России.

В то же время украинская делегация отдельно встретится с европейскими союзниками, чтобы проинформировать их о ходе переговоров.

Мы делаем все возможное, чтобы Европа была участницей дипломатического процесса– заявил накануне глава украинской делегации Рустем Умеров.

Перед трехсторонними переговорами Украины, США и России в Абу-Даби спецпосланники президента США Джаред Кушнер и Стив Виткофф встретятся с представителями Украины, Евросоюза, НАТО, Германии, Франции, Великобритании и Италии.

Об этом Кушнер сообщил в соцсети X в понедельник, 9 ноября. По его словам, участники встречи продолжат обсуждать вопросы европейской безопасности и будущее Украины после завершения войны.

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США говорят о готовности Киева и Москвы к компромиссу

Американские переговорщики считают, что Зеленский и Путин могут пойти на компромисс в вопросе территорий, в частности каждая из сторон может уступить часть своих требований. Об этом Reuters сообщил американский чиновник.

Согласно предложенному плану, Украина должна была бы получить прекращение войны, гарантии безопасности и "дорожную карту" вступления в Европейский Союз.

Высокопоставленный украинский чиновник категорически опроверг, что власть будет рассматривать возможность таких уступок. По его словам, вопрос территорий можно обсуждать только на уровне лидеров государств и исключительно в рамках договоренностей о надлежащих гарантиях безопасности для Украины.

На прошлой неделе Трамп заявил, что его представители обсуждали более масштабное соглашение о безопасности, которое могло бы охватить всю Европу. В то же время подробностей он не привел.

Его слова про вызвали недовольство некоторых европейских чиновников. Они подчеркнули, что любые переговоры по вопросам европейской безопасности должны проходить при непосредственном участии соответствующих правительств.