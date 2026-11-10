Зустріч з Європою буде окремо: Reuters розповів деталі перемовин в Абу-Дабі

Деталі майбутніх перемовин розкрило видання Reuters.

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Як будуть проходити перемовини в Абу-Дабі?

За словами представників Києва, переговори мають розпочатися у вівторок близько 08:30 за київським часом.

Представники Франції, Німеччини, Британії, Італії та Європейської комісії також прибудуть до Абу-Дабі, однак не братимуть безпосередньої участі в перемовинах через супротив Росії.

Водночас українська делегація окремо зустрінеться з європейськими союзниками, щоб поінформувати їх про перебіг переговорів.

Ми робимо все можливе, щоб Європа була учасницею дипломатичного процесу– заявив напередодні голова української делегації Рустем Умєров.

Перед тристоронніми переговорами України, США та Росії в Абу-Дабі спецпосланці президента США Джаред Кушнер і Стів Віткофф зустрінуться з представниками України, Євросоюзу, НАТО, Німеччини, Франції, Великої Британії та Італії.

Про це Кушнер повідомив у соцмережі X у понеділок, 9 листопада. За його словами, учасники зустрічі продовжать обговорювати питання європейської безпеки та майбутнє України після завершення війни.

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США кажуть про готовність Києва і Москви до компромісу

Американські переговорники вважають, що Зеленський і Путін можуть піти на компроміс у питанні територій, зокрема кожна зі сторін може поступитися частиною своїх вимог. Про це Reuters повідомив американський посадовець.

За запропонованим планом Україна мала б отримати припинення війни, гарантії безпеки та дорожню карту вступу до Європейського Союзу.

Високопоставлений український чиновник категорично заперечив, що влада розглядатиме можливість таких поступок. За його словами, питання територій можна обговорювати лише на рівні лідерів держав і виключно в межах домовленостей про належні гарантії безпеки для України.

Минулого тижня Трамп заявив, що його представники обговорювали масштабнішу угоду про безпеку, яка могла б охопити всю Європу. Водночас подробиць він не навів.

Його слова викликали невдоволення деяких європейських посадовців. Вони наголосили, що будь-які переговори щодо європейської безпеки мають відбуватися за безпосередньої участі відповідних урядів.