Європа долучиться до перемовин в Абу-Дабі, – МЗС Франції

Про це 8 листопада повідомив глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро в ефірі радіостанції RTL.

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Хто представлятиме Європу на переговорах в Абу-Дабі?

Барро заявив, що останніми тижнями європейці чітко дали зрозуміти американським посередникам: майбутнє Європи не можна обговорювати без їхньої участі та врахування їхньої позиції.

Тому представники європейських країн візьмуть участь у переговорах в Абу-Дабі.

Європейці будуть належним чином представлені, а Франція приїде до Абу-Дабі, щоб долучитися до цих обговорень. Поки не можу сказати, хто саме представлятиме Францію, але наша країна точно буде там– пояснив чиновник.

Міністр підкреслив, що Франція відстоюватиме спільне бачення країн Європейського Союзу.

Франція зробить так, щоб голос Європи прозвучав– наголосив дипломат.

Його заява пролунала після того, як президент США Дональд Трамп анонсував укладення "дуже великої" угоди з Росією, яка стосуватиметься не лише війни в Україні, а й "усієї Європи".

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У четвер, 5 листопада, напередодні переговорів в Абу-Дабі, представники США, європейських країн, України та НАТО зустрілися в Брюсселі.

Речниця НАТО повідомила, що учасники зустрічі обговорили шляхи досягнення справедливого та тривалого завершення війни в Україні.

У зустрічі в режимі відеозв'язку також узяв участь спецпредставник президента США Джаред Кушнер, який є його зятем.

Він заявив, що Вашингтон працює над "ширшою архітектурою безпеки Європи", яка допоможе створити умови для тривалого миру.

Європейські союзники США обережно ставляться до такого підходу Вашингтона. Вони давно виступають проти прагнення Москви змінити чинну систему безпеки в Європі.

Перед початком повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році Кремль висунув НАТО ультиматум. Серед вимог було виведення військ Альянсу зі Східної Європи. Західний військовий союз відкинув ці вимоги.

У четвер Кушнер також заявив, що під час переговорів в Абу-Дабі США проведуть консультації з європейськими партнерами. Якщо вдасться досягти прогресу, Вашингтон планує перейти до ширшого багатостороннього формату переговорів із безпосередньою участю європейських країн.