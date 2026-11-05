"Торкнеться всієї Європи": Трамп анонсував велику угоду щодо України

Про це Трамп заявив журналістам у Білому домі 5 листопада.

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Що сказав Трамп про нову угоду

Політик переконаний, що майбутня домовленість охопить усю Європу.

Він наголосив на неминучості досягнення дипломатичних домовленостей найближчим часом. За його словами, переговорний процес отримав серйозний імпульс для ширшого врегулювання.

Трамп підкреслив, що масштаби майбутнього компромісу здивують спостерігачів і кардинально змінять ситуацію на континенті.

Але я просто кажу вам, що буде угода. Це буде велика угода. І вона стосуватиметься не лише України. Вона буде дуже великою, вона стосуватиметься не лише України, і я навіть можу сказати, що вона може торкнутися всієї Європи– заявив він.

Він також висловив упевненість у тому, що напрацьовані рішення знайдуть широку підтримку серед міжнародних партнерів.

"Це буде велика прекрасна угода, і всі будуть у захваті. Так, бачите, ви все-таки досягли свого", – додав він.

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До слова, тим часом у самих Штатах ситуація продовжує загострюватися. Конгресмен-республіканець Томас Массі оголосив про намір винести на голосування питання про імпічмент міністра оборони США Піта Гегсета. Політики покладають на очільника Пентагону провал на проміжних виборах через війну в Ірані.