Провал через війну в Ірані: у Конгресі США готують імпічмент глави Пентагону, – медіа

Як повідомляє CNN, частина законодавців від Республіканської партії очікує успішного схвалення цієї ініціативи в нижній палаті Конгресу США. Процедуру відставки планують запустити після повернення парламентарів до Вашингтона.

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Звинувачення у військовій ескалації без стратегії виходу

За лаштунками багато конгресменів стверджують, що саме очільник Пентагону схилив президента США Дональда Трампа до ударів по Ірану. На їхнє переконання, масштабна атака відбулася без чіткого плану управління наслідками та без дієвої стратегії виходу з конфлікту.

Кілька однопартійців посадовця заявили журналістам, що Гегсет переоцінив спроможність Вашингтона здобути швидку перемогу. Попри те, що тривалі бомбардування не змусили Тегеран капітулювати, голова оборонного відомства продовжує наполягати на подальшій ескалації.

У Пентагоні на такі звинувачення відреагували категорично.

Він (Піт Гегсет – 24 Канал) не відступить і не дасть себе залякати політикам, які прагнуть набрати партійні бали або розпочати фальшиві розслідування там, де немає жодних правопорушень– наголосив головний речник відомства Шон Парнелл.

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Суперечності в адміністрації

Для остаточного відсторонення Гегсета з посади голови Пентагону рішення нижньої Палати представників буде недостатньо. Відповідну ініціативу має підтримати Сенат, де для ухвалення необхідні голоси щонайменше двох третин сенаторів.

Сам Дональд Трамп публічно заперечив плани щодо відставки міністра оборони, заявивши пресі, що той "дуже добре виконує свою роботу".

Раніше повідомлялось, що у Конгресі США готуються оголосити імпічмент главі Пентагону через загибель 21 американського військового, поранення понад 850 бійців та мільярдні витрати на операцію в Ірані.

До слова, Трамп може звільнити Гегсета з посади міністра оборони США після поразки республіканців на виборах. Серед можливих кандидатів на його посаду називали губернатора Флориди Рона Десантіса.