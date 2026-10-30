У Конгресі США готують оголосити імпічмент главі Пентагону, – Bloomberg

Конгресмени планують ініціювати імпічмент для посадовця. Про це пише Bloomberg,

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Що загрожує Гегсету?

Республіканці та демократи в обох палатах Конгресу вимагатимуть від очільника оборонного відомства персональної відповідальності за перебіг бойових дій на Близькому Сході. Член Палати представників від Кентуккі Томас Массі ще у вересні вніс офіційну пропозицію про імпічмент керівника оборонного відомства.

Конгресмен планує повторно подати документ одразу після того, як законодавчий орган повернеться до повноцінної роботи. Массі розраховує, що у разі поразки республіканці перетворяться на "кульгавих качок" і більше не оглядатимуться на позицію Білого дому.

Президент США Дональд Трамп зіткнувся з критикою парламентарів одразу після висунення Гегсета на посаду. Відносини міністра з Конгресом загострилися після закритих слухань, де той відмовився надати звіт про реальні витрати на кампанію, а також без пояснень звільнив десятки генералів та адміралів.

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Сенатор-демократ Джек Рід публічно вказав на значні втрати американської армії та фінансові збитки держави під час війни в Ірані.

Через цю війну загинули 21 американський військовослужбовець, а понад 850 отримали поранення. Трамп і Гегсет обійшлися американському народу майже в 50 млрд доларів військових витрат і завдали незліченних мільярдів збитків фінансовому добробуту американців– заявив Рід

Однопартійці президента також демонструють розчарування через небажання відомства звітувати про непопулярну військову операцію. Додаткове невдоволення виборців спричинило різке здорожчання пального на внутрішньому ринку США.

Якщо демократи здобудуть більшість у Палаті представників, вони з високою ймовірністю ухвалять резолюцію про імпічмент, що стане аналогом обвинувального висновку. Водночас подальший процес ризикує зайти у глухий кут у Сенаті. Для того, щоб остаточно звільнити посадовця необхідно зібрати дві третини голосів законодавців верхньої палати.

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Зазначимо, що Піт Гегсет був призначений на посаду 25 січня 2025 року з мінімальною перевагою в 1 голос. Підтримка віце-президента Джей Ді Венса дозволили колишньому військовому та коментатору Fox News очолити Пентагон.

Нагадаємо, проміжні вибори до Конгресу США відбудуться 3 листопада. На них американці переоберуть весь склад Палати представників і третину Сенату.