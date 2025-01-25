Ведуча 24 Каналу Адріана Кучер, яка перебуває у Вашингтоні, розповіла деталі призначення Піта Гегсета на посаду глави оборонного відомства США, а також про його життєвий шлях. Раніше новий очільник Пентагону зазначав, що війна, яку розв'язала Росія, має закінчитися максимально вигідно для українців.

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Врятував віцепрезидент

Новий очільник Пентагону – людина з дуже неоднозначною біографією. Його минуле, як особисте, так і професійне, супроводжували численні скандали. Зокрема, його звинувачували у сексуальних домаганнях, у грубому поводженні з власною дружиною, у надмірному вживанні алкоголю, а також зловживанні грошима некомерційної організації, яку він очолював.

Все це можна почути від критиків Піта Гегсета. Прихильники навпаки вказують на його бойовий досвід. Він служив в Іраку, де був нагороджений медаллю "Бронзова зірка" за особливі заслуги і звитяги на полі бою. Ця нагорода вважається четвертою за значущістю у Збройних Силах Сполучених Штатів,

– підкреслила вона.

Водночас служба в армії Гегсета також супроводжувалась скандалами, через що у 2021 році він був вимушений звільнитися на фоні закидів у екстремізмі і нетерпимості до меншин.

Після цього він влаштувався на лояльний до республіканців і Трампа телеканал Fox News і багато років працював там, зокрема, ведучим.

Зараз Гегсет очолив Пентагон, однак всі ці перипетії минулого життя зробили дуже непростим шлях погодження його кандидатури у Сенаті.

Ця політична постать викликала багато дискусій, що показало фінальне голосування. Голоси сенаторів розділилися порівну: 50% підтримали його і 50% виступили проти нього. Троє сенаторів-республіканців через скандальні подробиці минулого Гегсета відмовилися його підтримувати на цій посаді. Навіть попри те, що він був безпосередньо номінований президентом Трампом,

– зауважила ведуча.

Рятувати Гегсета довелося віцепрезиденту Сполучених Штатів Джей Ді Венсу, адже, відповідно до процедури, коли голоси в Сенаті розділяються порівну, він має такі повноваження. Віцепрезидент очікувано підтримав його, що і дало Гегсету можливість вже сьогодні скласти присягу.

Зверніть увагу! Гегсета було затверджено на посаду усього з перевагою в один голос (51 проти 50 голосів), який йому віддав віцепрезидент Джей Ді Венс. В історії Сполучених Штатів Гегсет став другим главою Пентагону, якого затвердили з такою незначною різницею у голосах.

Тепер саме від нового глави Пентагону залежатиме подальша підтримка України за програмою USA. В межах неї оборонне відомство США замовляє у виробників озброєння для України або закуповує в інших країн партнерів та союзників,

– наголосила вона.

Водночас в Республіканської партії, за її словами, дуже потужне збройове лобі, тому навряд чи Гегсет спробує скасувати певні контракти, які вже були укладені щодо подальшої підтримки України.

Проте американська політика, як відзначила ведуча, зараз дуже непередбачувана. Зокрема Піт Гегсет спочатку рішуче підтримував Україну, називав Владіміра Путіна "воєнним злочинцем", виступав за пришвидшення військової підтримки Києва і казав про те, що от російська загроза настільки масштабна, що Путін намагається відродити Радянський Союз.

А згодом новий міністр оборони США стверджував: те, що чиниться на вулицях американських міст набагато важливіше, ніж те, що відбувається в Україні.

Така непослідовна позиція Гегсета в майбутньому може обернутися для нас новими непередбачуваними його кроками на посаді. Проте нам наразі залишається лише спостерігати за цим,

– резюмувала Адріана Кучер .

До слова, Піт Гегсет після затвердження його кандидатури в Сенаті на посаду глави Пентагону, склав присягу. У своїй першій промові на цій посаді він наголосив на тому, що США "не хочуть воювати", а прагнуть стримувати війни.