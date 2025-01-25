Церемонія пройшла у суботу, 25 січня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на FOX 5 DC.

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Хочемо покінчити з війнами відповідально, – Гегсет

У своїй промові новий очільник Пентагону говорив про важливість стримувати війни. Водночас він наголосив, що за необхідності США діятимуть із максимальною рішучістю та силою для відсічі.

Ми не хочемо воювати, ми хочемо їх (війни – 24 Канал) стримувати… І ми хочемо покінчити з ними відповідально,

– сказав Піт Гегсет.

Під час голосування йому віддали 51 голос проти 50. Власне, рішення залишалося за віцепрезидентом Венсом. За всю історію США, це лише вдруге очільника Пентагону затверджують з такою невеликою різницею у голосах.

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Нагадаємо, що новий міністр оборони США – телеведучий. Через такий вибір Трампа у США дуже налякані. Рішення президента шокувало американців, адже Гегсета немає досвіду в політиці, управлінні чи військовій справі, хоча свого часу служив в Іраку та Афганістані.

Також залишається невідомою позиція нового очільника Пентагону щодо війни в Україні.