Церемония прошла в субботу, 25 января. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на FOX 5 DC.

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Хотим покончить с войнами ответственно, – Хегсет

В своей речи новый глава Пентагона говорил о важности сдерживать войны. В то же время он отметил, что при необходимости США будут действовать с максимальной решимостью и силой для отпора.

Мы не хотим воевать, мы хотим их (войны – 24 Канал) сдерживать... И мы хотим покончить с ними ответственно,

– сказал Пит Хегсет.

Во время голосования ему отдали 51 голос против 50. Собственно, решение оставалось за вице-президентом Вэнсом. За всю историю США, это лишь второй раз руководителя Пентагона утверждают с такой небольшой разницей в голосах.

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Напомним, что новый министр обороны США – телеведущий. Из-за такого выбора Трампа в США очень напуганы. Решение президента шокировало американцев, ведь Гегсета нет опыта в политике, управлении или военном деле, хотя в свое время он служил в Ираке и Афганистане.

Также остается неизвестной позиция нового главы Пентагона относительно войны в Украине.