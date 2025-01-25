Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN. Кандидатуру Гегсета затвердили у ніч проти 25 січня за київським часом. Вирішальний голос віддав віцепрезидент Джей Ді Венс.

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"Вітаю Піта Гегсета. Він буде чудовим міністром оборони", – написав Трамп написав у Truth Social після голосування за Гегсета.

Що Гегсет говорив про війну в Україні

Раніше, виступаючи на слуханнях Комітету Сенату США зі збройних сил, Гегсет не згадав про агресію Росії, але підкреслював про загрози з боку комуністичного Китаю. Він заявив, що Штати "відповідально припинять війни, щоб гарантувати, що наші ресурси будуть пріоритетними для переорієнтації на більші загрози".

Тоді незалежний сенатор Анґус Кінг прямо запитав Гегсета про війну Росії проти України. Він уточнив, чи відсутність згадок про це у промові може свідчити про те, що США "планують покинути Україну". Гегсет відповів, що питання України – це "політичне рішення на рівні президента". Мовляв, Трамп уже дав зрозуміти, що хотів би покласти край війні.

Ми знаємо, хто агресор. Ми знаємо, хто – "хороший хлопець". Ми хочемо, щоб це було якомога вигідніше для українців, але цій війні треба покласти край",

– висловився він.