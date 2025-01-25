Ведущая 24 канала Адриана Кучер, которая находится в Вашингтоне, рассказала детали назначения Пита Хегсета на должность главы оборонного ведомства США, а также о его жизненном пути. Ранее новый глава Пентагона отмечал, что война, которую развязала Россия, должна закончиться максимально выгодно для украинцев.

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Спас вице-президент

Новый глава Пентагона – человек с очень неоднозначной биографией. Его прошлое, как личное, так и профессиональное, сопровождали многочисленные скандалы. В частности, его обвиняли в сексуальных домогательствах, в грубом обращении с собственной женой, в чрезмерном употреблении алкоголя, а также злоупотреблении деньгами некоммерческой организации, которую он возглавлял.

Все это можно услышать от критиков Пита Хегсета. Сторонники наоборот указывают на его боевой опыт. Он служил в Ираке, где был награжден медалью "Бронзовая звезда" за особые заслуги и доблести на поле боя. Эта награда считается четвертой по значимости в Вооруженных Силах Соединенных Штатов,

– подчеркнула она.

В то же время служба в армии Хегсета также сопровождалась скандалами, из-за чего в 2021 году он был вынужден уволиться на фоне упреков в экстремизме и нетерпимости к меньшинствам.

После этого он устроился на лояльный к республиканцам и Трампу телеканал Fox News и много лет работал там, в частности, ведущим.

Сейчас Хегсет возглавил Пентагон, однако все эти перипетии прошлой жизни сделали очень непростым путь согласования его кандидатуры в Сенате.

Эта политическая фигура вызвала много дискуссий, что показало финальное голосование. Голоса сенаторов разделились поровну: 50% поддержали его и 50% выступили против. Трое сенаторов-республиканцев из-за скандальных подробностей прошлого Хегсета отказались его поддерживать на этой должности. Даже несмотря на то, что он был непосредственно номинирован президентом Трампом,

– отметила ведущая.

Спасать Хегсета пришлось вице-президенту Соединенных Штатов Джей Ди Вэнсу, ведь в соответствии с процедурой, когда голоса в Сенате разделяются поровну, он имеет такие полномочия. Вице-президент ожидаемо поддержал его, что и дало Хегсету возможность уже сегодня принять присягу.

Обратите внимание! Хегсет был утвержден на должность с перевесом всего в один голос (51 против 50 голосов), который ему отдал вице-президент Джей Ди Вэнс. В истории Соединенных Штатов Хегсет стал вторым главой Пентагона, которого утвердили с такой незначительной разницей в голосах.

Теперь именно от нового главы Пентагона будет зависеть дальнейшая поддержка Украины по программе USA. В рамках нее оборонное ведомство США заказывает у производителей вооружение для Украины или закупает у других стран партнеров и союзников,

– подчеркнула она.

В то же время в Республиканской партии, по ее словам, очень мощное оружейное лобби, поэтому вряд ли Хегсет попытается отменить определенные контракты, которые уже были заключены по дальнейшей поддержке Украины.

Однако американская политика, как отметила ведущая, сейчас очень непредсказуема. В частности Пит Хегсет сначала решительно поддерживал Украину, называл Владимира Путина "военным преступником", выступал за ускорение военной поддержки Киева и говорил о том, что российская угроза настолько масштабна, что Путин пытается возродить Советский Союз.

Впоследствии новый министр обороны США утверждал, мол, то, что творится на улицах американских городов гораздо важнее, чем то, что происходит в Украине.

Такая непоследовательная позиция Хегсета в будущем может обернуться для Украины новыми непредсказуемыми его шагами на посту. Однако нам пока остается только наблюдать за этим,

– резюмировала Адриана Кучер .

К слову, Пит Хегсет после утверждения его кандидатуры в Сенате на должность главы Пентагона, принял присягу. В своей первой речи на этой должности он отметил то, что США "не хотят воевать", а стремятся сдерживать войны.