Сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News. В то же время он не ответил на вопрос о том, будет ли США продолжать оказывать военную помощь Украине.

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На каких условиях у Трампа хотят завершить войну в Украине

Гегсет ни разу не упомянул об Украине в своем выступлении на слушаниях в Сенате. Это не обошел вниманием сенатор Ангсус Кинг. Он выразил обеспокоенность, отметив, что кандидат не сделал "ни одного упоминания" Украины или России во время своего вступительного заявления.

"Это кодовое слово для того, чтобы мы собираемся оставить Украину?", – спросил Кинг.

На что Гегсет ответил, что стратегия в отношении Украины – политическое решение на уровне президента. Он добавил, что Трамп "очень ясно дал понять, что хотел бы положить конец этому конфликту".

Мы бы хотели, чтобы это было максимально выгодно для украинцев. Но эта война должна закончиться,

– отметил он.

В то же время Гегсет избежал ответа на вопрос о важности продолжения предоставления США военной помощи Украине.

"В случае утверждения моей кандидатуры я обеспечу, чтобы Министерство обороны играло ключевую роль в общеправительственных усилиях по поддержке специального представителя президента по вопросам Украины и России", – заявил Гегсет.