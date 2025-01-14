Сообщает 24 Канал со ссылкой на бывшего спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера в интервью "Радио Свобода". Он считает, что европейские партнеры могли бы убедить Дональда Трампа в необходимости вступления Украины в НАТО.

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Помогут ли Украине гарантии безопасности от партнеров

Волкер считает, что те гарантии безопасности, которые получила Украина от США и других западных партнеров в виде двусторонних соглашений, не помогут остановить войну, которая продолжается, и предотвратить еще одно нападение России.

Двусторонние гарантии безопасности, разработаны во времена администрации Байдена, принципиально слабые и неубедительные. Не думаю, что они вообще каким-то образом повлияют на мышление Владимира Путина... Не думаю, что существует вообще вероятность того, что Путин просто прекратит атаку, если Украина не будет в НАТО,

– подчеркнул он.

Такие двусторонние соглашения имеют смысл только как временный шаг на пути к вступлению Украины в НАТО.

"До того, как получить членство в альянсе, вы могли бы получить комбинацию военной помощи, присутствия солдат на месте, обязательства поддержки и участия союзников в обеспечении противовоздушной обороны... Но они (промежуточные гарантии безопасности, – 24 Канал) не могут быть конечной точкой сами по себе... Это должно быть не просто поддержка вещей в подвешенном состоянии. Гарантии безопасности, которые нужны Украине, – членство в НАТО", – отметил Волкер.

Что может убедить Трампа поддержать вступление Украины в НАТО

Волкер, работавший в администрации Трампа во время его первой каденции, считает вступление Украины в НАТО вполне реалистичной целью, подчеркивая, что "не надо его убирать из "меню" опций".

Чтобы сделать возможным его (членство, – 24 Канал) для Украины, европейским странам нужно будет убедить Вашингтон, что бремя, который за этим последует, возьмут на себя они... Сейчас Соединенные Штаты оплачивают около половины всех военных расходов Украины. Если Украину привлечь в НАТО и создать соответствующий общий фонд для нее, в таком случае доля расходов США была бы ограничена двадцатью процентами,

– подчеркнул бывший спецпредставитель.

По мнению Волкера, Трамп "должен приветствовать" такое развитие событий. Кроме того, он раскритиковал заявление избранного президента США о том, что он "понимает чувства России" из-за возможного вступления Украины в НАТО.

"На мой взгляд, это неудачное заявление – сказать, что вы понимаете чувства России по этому поводу... Считаю это недопустимым. Это не вопрос понимания или нет", – отметил Волкер.

Он также подчеркнул, никто в мире не имеет права "нападать, убивать и пытать так, как это сделал Путин".