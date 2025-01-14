Повідомляє 24 Канал з посиланням на колишнього спецпредставника США з питань України Курта Волкера в інтерв'ю "Радіо Свобода". Він вважає, що європейські партнери могли б переконати Дональда Трампа у необхідності вступу України до НАТО.

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Чи допоможуть Україні гарантії безпеки від партнерів

Волкер вважає, що ті гарантії безпеки, які отримала Україна від США та інших західних партнерів у вигляді двосторонніх угод, не допоможуть зупинити війну, яка триває, та запобігти ще одному нападу Росії.

Двосторонні гарантії безпеки, розроблені за часів адміністрації Байдена, принципово слабкі та непереконливі. Не думаю, що вони взагалі якимось чином вплинуть на мислення Володимира Путіна... Не думаю, що існує взагалі ймовірність того, що Путін просто припинить атаку, якщо Україна не буде в НАТО,

– наголосив він.

Такі двосторонні угоди мають сенс лише як тимчасовий крок на шляху до вступу України в НАТО.

"До того, як отримати членство в альянсі, ви могли б дістати комбінацію військової допомоги, присутності солдатів на місці, зобов’язання підтримки й участі союзників у забезпеченні протиповітряної оборони... Але вони (проміжні безпекові гарантії, – 24 Канал) не можуть бути кінцевою точкою самі по собі... Це має бути не просто підтримка речей у підвішеному стані. Гарантії безпеки, які потрібні Україні, – членство в НАТО", – зазначив Волкер.

Що може переконати Трампа підтримати вступ України в НАТО

Волкер, який працював в адміністрації Трампа під час його першої каденції, вважає вступ України до НАТО цілком реалістичною метою, підкреслюючи, що "не треба його прибирати з "меню" опцій".

Щоб уможливити його (членство, – 24 Канал) для України, європейським країнам потрібно буде переконати Вашингтон, що тягар, який за цим слідуватиме, візьмуть на себе вони... Зараз Сполучені Штати оплачують близько половини всіх військових витрат України. Якщо Україну залучити до НАТО і створити відповідний спільний фонд для неї, в такому випадку частка витрат США була б обмежена двадцятьма відсотками,

– наголосив колишній спецпредставник.

На думку Волкера, Трамп "має вітати" такий розвиток подій. Крім того, він розкритикував заяву обраного президента США про те, що він "розуміє почуття Росії" через можливий вступ України до НАТО.

"На мій погляд, це невдала заява – сказати, що ви розумієте почуття Росії з цього приводу... Вважаю це неприпустимим. Це не питання розуміння чи ні", – зазначив Волкер.

Він також наголосив, ніхто у світі не має права "нападати, вбивати і катувати так, як це зробив Путін".