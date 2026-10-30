В Конгрессе США готовятся объявить импичмент главе Пентагона, – Bloomberg

Конгрессмены планируют инициировать импичмент в отношении этого чиновника. Об этом пишет Bloomberg,

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Что грозит Хэгсету?

Республиканцы и демократы в обеих палатах Конгресса будут требовать от главы оборонного ведомства личной ответственности за ход боевых действий на Ближнем Востоке. Член Палаты представителей от Кентукки Томас Масси еще в сентябре внес официальное предложение об импичменте главы министерства обороны.

Конгрессмен планирует повторно подать документ сразу после того, как законодательный орган вернется к полноценной работе. Масси рассчитывает, что в случае поражения республиканцы превратятся в "хромых уток" и больше не будут оглядываться на позицию Белого дома.

Президент США Дональд Трамп столкнулся с критикой со стороны парламентариев сразу после выдвижения Хэгсета на эту должность. Отношения министра с Конгрессом обострились после закрытых слушаний, на которых он отказался предоставить отчет о реальных расходах на кампанию, а также без объяснений уволил десятки генералов и адмиралов.

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Сенатор-демократ Джек Рид публично указал на значительные потери американской армии и финансовые убытки государства во время войны в Иране.

Из-за этой войны погибли 21 американский военнослужащий, а более 850 получили ранения. Трамп и Хегсет обошлись американскому народу почти в 50 млрд долларов военных расходов и нанесли неисчислимые миллиарды ущерба финансовому благосостоянию американцев– заявил Рид

Однопартийцы президента также выражают разочарование в связи с нежеланием ведомства отчитываться о непопулярной военной операции. Дополнительное недовольство избирателей вызвало резкое подорожание топлива на внутреннем рынке США.

Если демократы получат большинство в Палате представителей, они с высокой вероятностью примут резолюцию об импичменте, которая станет аналогом обвинительного заключения. В то же время дальнейший процесс рискует зайти в тупик в Сенате. Для того чтобы окончательно уволить чиновника, необходимо собрать две трети голосов законодателей верхней палаты.

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Отметим, что Пит Хэгсет был назначен на эту должность 25 января 2025 года с с минимальным перевесом в 1 голос. Поддержка вице-президента Джей Ди Венса позволила бывшему военному и комментатору Fox News возглавить Пентагон.

Напомним, что промежуточные выборы в Конгресс СШАсостоятся 3 ноября. На них американцы переизберут весь состав Палаты представителей и треть Сената.