Грязная игра или законный маневр: что происходит на выборах в США

Напряженную ситуацию вокруг избирательного процесса и обвинения в манипуляциях в эфире 24 Канала проанализировал политолог Валентин Гладких. Поводом для скандала стала гневная реакция Дональда Трампа, который заявил о якобы фальсификации выборов на самом высоком уровне на Аляске во время гонки за место в Сенате.

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Как эксперт оценил технологию двойников в США?

Бурная реакция Трампа объясняется тем, что Аляска является крайне важным штатом, где каждый голос может определить судьбу партийного большинства во всем Сенате. В условиях минимального отрыва между соперниками даже небольшое рассеяние голосов способно кардинально изменить итоговый баланс сил.

Комментируя использование кандидатов-двойников, эксперт отметил:

Правовую оценку этому должны давать суды, и я почему-то склонен думать, что те люди, которые использовали этот прием на выборах на Аляске, вполне осведомлены о законе.

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Политолог напомнил, что практика клонов в свое время широко использовалась и в Украине, из-за чего в отечественное законодательство даже вносили специальные меры предосторожности, запрещающие изменение фамилий или имен кандидата непосредственно перед голосованием.

Политический прагматизм против наивного возмущения

В то же время эксперт убежден, что организаторы схемы на Аляске прекрасно знакомы с американским избирательным правом и вряд ли допустили прямое нарушение закона:

Организаторы схемы на Аляске прекрасно знают букву закона и балансируют на грани дозволенного. Подобные технологии… зародились именно в американской системе и давно стали частью политической культуры США. Поэтому громкое возмущение опытного и прагматичного Трампа выглядит скорее игрой на публику и попыткой заранее подготовить почву для оспаривания результатов выборов– отметил Валентин Гладких.

Стоит отметить, что нынешняя борьба за власть обостряется с каждым днем, а эксперты предупреждают, как кризис, связанный с выборами в США, угрожает безопасности мира. К тому же градус противостояния подогревает и конфликт между Трампом и Обамой, в рамках которого политики публично раскритиковали друг друга.