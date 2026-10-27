Стабильность в мире зависит от результатов выборов в США: предупреждает военный

В эфире 24 Канала военный подчеркнул, что Соединенные Штаты остаются главным гарантом глобального порядка в сфере безопасности.

Реклама Adv

популярные видео

Угроза внутреннего раскола в США

Любые масштабные потрясения внутри страны мгновенно отразятся на стабильности партнеров.

Я очень надеюсь, что американскому народу хватит сил, а американским властям хватит ума, чтобы не довести ситуацию до критических последствий, когда по тем или иным причинам результаты выборов не будут признаны действующей властью– отметил Юрий Федоренко.

По его словам, параллельно Москва тратит значительные ресурсы на расшатывание единства в странах Европейского Союза. Российская Федерация системно вмешивается во внутренние предвыборные гонки почти всех европейских государств без исключения, финансируя лояльных политиков.

В каждой из этих стран готовится политическая оппозиция, которая скрытно или даже порой нагло действует напрямую, финансируется за счет Российской Федерации. Поэтому мы должны учитывать все существующие риски, противодействовать им и двигаться вперед– подчеркнул военный.

Реклама

Федоренко отметил, что предпосылки для завершения активной фазы боевых действий появятся только тогда, когда Россия полностью исчерпает собственные возможности для ведения войны.

Вмешательство Кремля в выборы на Западе

Ранее юрист-международник Дэвид Тафури обращал внимание на то, что Москва запустила тайную дезинформационную кампанию накануне выборов в Конгресс США. Кремль стремится ослабить поддержку Украины и дискредитировать проукраинских американских политиков.

Также эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко отмечал, что возможный управленческий паралич в Вашингтоне может создать риски для дальнейшей помощи Украине.