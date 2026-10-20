Об этом в эфире 24 Канала рассказал эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко. По его словам, уже сейчас Трамп требует, чтобы Украина пошла на уступки России. Все это происходит на фоне падения его рейтингов перед выборами.

Как следует действовать Украине?

Как подчеркнул Жовтенко, рейтинг одобрения Трампа упал до рекордного 31% перед промежуточными выборами. Все это свидетельствует о том, что республиканцы близки к потере большинства в Сенате и Палате представителей. Если Трамп не признает результаты, это может привести к длительным судебным разбирательствам и частичному параличу американского административного аппарата.

В условиях этого кризиса Украине и Европе следует готовиться к возможному ограничению поддержки со стороны США. Это касается не только поставок ракет для систем ПВО по механизму PURL, но и обмена разведданными, а также функционирования сети Starlink.

От Илона Маска как минимум в ближайшие три месяца можно ожидать проблем с сетью Starlink не только для Украины, но и для всей Европы. Именно поэтому европейские компании уже договариваются об использовании собственных спутниковых систем для военных нужд,

– подчеркнул Жовтенко.

Политолог объяснил, чего ожидать от выборов в США

Также Украине важно согласовать свою позицию с европейскими союзниками. Предыдущий опыт показывает, что консолидированное давление Европы и Украины позволяло эффективно противодействовать попыткам Дональда Трампа пойти на уступки России.

Добавим, что недавно Трамп снова сделал несколько резких заявлений по поводу войны. Он нагло утверждает, что пришло время кому-то другому вести переговоры о прекращении войны от имени Украины, а не Зеленскому.