Стабільність у світі залежить від результатів виборів у США: попереджає військовий

В ефірі 24 Каналу військовий підкреслив, що Сполучені Штати залишаються головним гарантом глобального безпекового порядку.

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Загроза внутрішнього розколу у США

Будь-які масштабні потрясіння всередині країни миттєво позначаться на стабільності партнерів.

Дуже сильно розраховую, що американському народу вистачить сили і американській владі вистачить розуму не довести ситуацію до критичних наслідків, коли з тих чи інших причин результати виборів не будуть визнаватися чинною владою– зазначив Юрій Федоренко.

За його словами, паралельно Москва витрачає значні ресурси на розхитування єдності в країнах Європейського Союзу. Російська Федерація системно втручається у внутрішні перегони майже всіх європейських держав без винятку, фінансуючи лояльних політиків.

У кожній із цих країн готується політична опозиція, яка приховано чи навіть інколи нахабно поводиться прямо, фінансується за рахунок Російської Федерації. Тому ми мусимо враховувати всі ризики, які є, протидіяти їм і рухатися вперед– підкреслив військовий.

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Федоренко зауважив, що передумови для завершення активної фази бойових дій з'являться лише тоді, коли Росія повністю вичерпає власні спроможності для ведення війни.

Втручання Кремля у вибори на Заході

Раніше юрист-міжнародник Девід Тафурі звертав увагу, що Москва запустила таємну дезінформаційну кампанію напередодні виборів до Конгресу США. Москва прагне зменшити підтримку України та дискредитувати проукраїнських американських політиків.

Також експерт із міжнародної безпеки Тарас Жовтенко зазначав, що можливий управлінський параліч у Вашингтоні може створити ризики для подальшої допомоги Україні.