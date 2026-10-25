"Вибори для них критичні": юрист-міжнародник розповів про таємну кампанію Росії в США

Про втручання Кремля в американський політичний процес 24 Каналу розповів юрист-міжнародник і колишній співробітник Державного департаменту США Девід Тафурі. Москва активно застосовує дезінформацію, соціальні мережі та штучний інтелект для поширення маніпулятивного контенту. Росія вже вдавалася до подібних дій у 2016 році, але зараз знову активізувала свої зусилля.

Реклама Adv

популярні відео

Вплив на баланс сил у Конгресі

Девід Тафурі зауважив, що російська влада усвідомлює важливість нинішньої виборчої кампанії. У Кремлі розуміють, що зміна балансу сил у Палаті представників та Сенаті може призвести до збільшення підтримки України.

Вони робили це під час виборів у США у 2016 році. Оскільки це привернуло стільки уваги в Сполучених Штатах Америки, а російським посадовцям та офіцерам розвідки було висунуто обвинувачення, після цього Росія трохи відступила. Але я б не здивувався, якби вони знову спробували вдатися до дезінформації, бо ці вибори для них критичні– наголосив юрист-міжнародник.

Реклама

Він зазначив, що у разі взяття Конгресу під контроль демократами з'явиться більше інструментів для ухвалення нових санкцій проти Росії. Крім того, це дозволить провести наглядові слухання щодо дій адміністрації Дональда Трампа та публічно з'ясувати причини затримки допомоги Києву.

Зверніть увагу! Повне інтерв'ю Девіда Тафурі про небезпечні маніпуляції Трампа та підступні дії Путіна напередодні проміжних виборів у США можна прочитати у статті 24 Каналу за посиланням .

Раніше аналітики наголошували, що поточна позиція лідера республіканців створює ризики для всієї партії, через що вони можуть програти майбутні вибори до Конгресу.

Юрист-міжнародник Девід Тафурі про помилки у політиці США: відео