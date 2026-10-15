Про це розказав в ефірі 24 Каналу політолог Олександр Леонов.

Чому позиція Трампа щодо України обурює республіканців?

Олександр Леонов підкреслив, що позиція Дональда Трампа щодо України різко контрастує з настроями переважної більшості американських виборців, що визнають і самі республіканці.

Один із сенаторів-республіканців заявив, що це контрпродуктивно для партії, оскільки підтримка України в американському суспільстві сягає 70% станом на зараз. Якщо говорити про ставлення до Росії, то тут ситуація ще гірша: понад 80% американців вважають Росію своїм ворогом і переконані, що на неї треба жорстко тиснути. Натомість Трамп робить зовсім інше,

– наголосив експерт.

Чи загрожує республіканцям втрата Палати представників і Сенату?

Політика лідера республіканців веде партію до нищівної поразки у законодавчому органі США. За поточними соціологічними прогнозами, Демократична партія має реальні шанси здобути контроль над обома палатами Конгресу.

За прогнозами, на які орієнтуються в США, скоріш за все, демократи візьмуть нижню палату Конгресу із запасом десь у 10 голосів – це буде орієнтовно 228 місць за необхідних 218. І це тільки початок. Щодо Сенату, де переобиратиметься третина складу переважно в "червоних" штатах, прогнози вказують, що демократи можуть отримати більшість – 51 проти 49 голосів. Це стане справжньою катастрофою для Трампа,

– пояснив аналітик.

Експерт додав, що симптоматичною є зміна настроїв навіть у традиційно консервативних штатах. Зокрема, у Техасі, де десятиліттями беззаперечно перемагали республіканці, соціологічні опитування фіксують лідерство кандидата-демократа, а в низці інших округів перевага опонентів сягає 10%.

Якими можуть бути наслідки поразки для оточення Трампа?

Втрата Конгресу означатиме кінець спокійного життя як для самого Трампа, так і для його найближчого оточення. Законодавці отримають інструменти для ініціювання розслідувань щодо скандальних контактів представників його команди з російськими посадовцями.

Політолог також звернув увагу на вірогідні причини такої нелогічної та деструктивної поведінки політика перед вирішальним голосуванням:

Найбільш вірогідною є версія, яку озвучували медіа: Путін пообіцяв Трампу допомогти сфальсифікувати вибори в Сполучених Штатах, щоб забезпечити перемогу його партії. Питання в тому, що Трамп у це повірив і діє настільки контрпродуктивно для Америки, республіканців та для самого себе,

– зазначив Олександр Леонов.

Що варто знати про бекграунд цих виборів?

Варто нагадати, що внутрішньополітична боротьба довкола допомоги Україні та протидії агресії РФ триває на тлі наближення проміжних виборів до Конгресу США, де переобиратимуть весь склад Палати представників та третину Сенату.

Раніше соціологічні інститути неодноразово фіксували, що спроби послабити безпекову підтримку Києва викликають спротив як серед поміркованих республіканців, так і серед незалежних виборців, від яких безпосередньо залежить перемога Республіканської партії у хитких штатах.