Як пише видання NYT, за цією інформаційною атакою стоїть Кремль. Американські спецслужби з'ясували, що російські боти створюють підроблені ролики, на яких голлівудські зірки нібито обговорюють ключові перегони за місця в Сенаті.

Як діють російські тролі?

Цього разу дезінформаційна кампанія виглядає менш скоординованою, ніж під час попередніх президентських перегонів, адже зараз головна увага Москви зосереджена на війні проти України.

Проте дослідники вже зафіксували кілька хвиль публікацій на платформах X та BlueSky. Там поширюють згенеровані нейромережами відео, які змонтовані під сюжети відомих телеканалів на кшталт CNN чи BBC.

Усі ці матеріали містять безпідставні звинувачення проти кандидатів від Демократичної партії.

Гадаю, ми спостерігаємо початок кампанії, зосередженої на виборах у США,

– зазначив Жан Ле Ру.

За його словами, подібний контент почав масово з'являтися одразу після завершення голосувань у Німеччині та Швеції.

Головна мета таких дій полягає не стільки в підтримці конкретної партії, скільки у спробі посіяти максимальний хаос та розкол у суспільстві.

Хто ще намагається вплинути на голосування?

Окрім Росії, втрутитися в американський виборчий процес намагаються й інші країни. Розвідка США припускає, що до інформаційних операцій причетний Іран, який традиційно поширює пропаганду проти Дональда Трампа.

Нещодавно компанія Meta навіть заблокувала цілу мережу іранських акаунтів у Facebook та Instagram. Китай також має технічні можливості для проведення подібних операцій, проте діє значно обережніше, побоюючись викриття.

Тим часом сама країна-агресорка продовжує маніпулювати демократичними процедурами у власних інтересах.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Росії стартували вибори до Держдуми, які Володимир Путін намагається перетворити на своєрідний референдум щодо підтримки війни проти України.