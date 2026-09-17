Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), російський диктатор Володимир Путін назвав участь у голосуванні "обов'язком" громадян та "спільним внеском" у перемогу над Україною.

Які подробиці варто знати про російські "вибори"?

На окупованих українських територіях загарбники вперше проводять вибори до російського парламенту під примусом та за наявності озброєних військових на виборчих дільницях.

Аналітики зазначають, що Кремль регулярно маніпулює внутрішньополітичними процесами задля досягнення власних цілей.

Заздалегідь сплановану перемогу провладної партії влада країни-агресорки має намір подати як беззаперечний доказ широкої народної підтримки військової агресії.

Підготовка суспільства до тривалої війни

У серпні Верховний суд Росії дискваліфікував опозиційну партію Яблоко, позбавивши громадян можливості проголосувати за політичну силу з платформою припинення вогню.

Таким чином російська система остаточно консолідується навколо воєнних дій та знищує будь-яку легальну альтернативу.

Керівництво провладної партії Єдина Росія, зокрема її очільник Дмитро Медведєв, офіційно позиціонує свою політичну силу як "партію перемоги". Вони активно формують у суспільстві готовність до затяжного конфлікту та довгострокових жертв.

За оцінками експертів ISW, подання результатів голосування як загальнонародного референдуму створює підґрунтя для майбутніх непопулярних рішень владної верхівки.

Зокрема, це дозволить Кремлю вимагати від населення нових поступок, у тому числі проведення наступних хвиль мобілізації.

Що було відомо раніше?

Як уже повідомлялося на нашому сайті, російська окупаційна влада систематично використовує псевдовиборчі процедури для спроб легітимізації загарбання українських територій.

Цікаво зазначити й те, що есперт із міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко розповів 24 Каналу, що Кремль намагається використати заяви Дональда Трампа про "енергетичне перемир'я" напередодні виборів у США у власних інтересах. За його словами, Москва прагне створити образ Росії як конструктивного партнера, щоб у подальшому домагатися від Вашингтона вигідних для себе поступок.

Водночас, як зазначив експерт, за такою політичною грою стоять серйозні проблеми, з якими стикається сама Росія.