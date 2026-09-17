Експерт із міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко розповів 24 Каналу про приховані мотиви Москви у грі з американськими політиками. На його думку, Кремль прагне використати ситуацію довкола виборчого процесу в США задля власної вигоди.

У чому полягає план Кремля

Експерт із міжнародної безпеки підкреслив, що Москва свідомо підігрує прагненням Трампа продемонструвати швидкі переговорні успіхи. Проте після завершення виборів у США російський режим планує висунути Білому дому власні вимоги.

Кремль точно передав президенту США, що Путін ризикує, адже займається ескалацією, а тут раптом почались розмови щодо мирного врегулювання російсько-української війни. Мовляв, Путін згоден допомогти Трампу на цьому етапі, але після того, як у США пройдуть вибори, путінський режим спитає з нього і скаже: "Ми тобі допомагали, а тепер давай нам алаверди, бо ми ризикували". На тлі ескалаційних кроків Росія змушена говорити, що будуть переговори з США, тим самим ледь не завалюючи свої "вибори". Трамп тепер буде винен Путіну як земля колгоспу,

– зазначив Жовтенко.

Аналіз заяв Трампа про "енергетичне перемир'я" та наміри Москви: дивіться відео

Кремль боїться за свою економіку

Насправді за цією політичною риторикою ховається глибока стурбованість Кремля станом власної економіки. Намагання прив'язати припинення атак по енергетичниій інфраструктурі між Росією і Україною до зняття санкцій з російської нафти й банків свідчать про високу ефективність українських ударів.

Удари України по російській нафтопереробній галузі дійсно мають відчутний ефект. Він змусив російського диктатора до некомфортних для нього рухів. Ситуація, яку створюють СОУ, є максимально незручною для путінського режиму та економіки,

– наголосив Жовтенко.

Він додав, що Україна зайняла дипломатично правильну позицію, погодившись на деескалацію лише за умов дзеркальності дій. Якщо переговорний процес посиплеться, провина, як зауважив експерт із міжнародної безпеки, повністю ляже на російську сторону.

Варто нагадати, що раніше Дональд Трамп публічно оголосив про нібито підготовку угоди щодо "енергетичного перемир'я". Водночас українська сторона наполягає, що будь-які домовленості мають передбачати також захист критичної інфраструктури, продовольчої логістики України.