Эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко рассказал 24 Каналу о скрытых мотивах Москвы в игре с американскими политиками. По его мнению, Кремль стремится использовать ситуацию вокруг избирательного процесса в США в своих интересах.

В чем заключается план Кремля

Эксперт по международной безопасности подчеркнул, что Москва сознательно подыгрывает стремлению Трампа продемонстрировать быстрые успехи в переговорах. Однако после завершения выборов в США российский режим планирует выдвинуть Белому дому свои требования.

Кремль четко дал понять президенту США, что Путин рискует, ведь он занимается эскалацией, а тут вдруг заговорили о мирном урегулировании российско-украинской войны. Мол, Путин согласен помочь Трампу на этом этапе, но после того, как в США пройдут выборы, путинский режим спросит с него и скажет: "Мы тебе помогали, а теперь давай нам алаверди, потому что мы рисковали". На фоне эскалационных шагов Россия вынуждена заявлять, что будут переговоры с США, тем самым едва ли не подрывая свои "выборы". Трамп теперь будет должен Путину как земля колхоза,

– отметил Жовтенко.

Анализ заявлений Трампа об "энергетическом перемирии" и намерениях Москвы: смотрите видео

Кремль боится за свою экономику

На самом деле за этой политической риторикой скрывается глубокая обеспокоенность Кремля состоянием собственной экономики. Попытки увязать прекращение атак на энергетическую инфраструктуру между Россией и Украиной со снятием санкций с российской нефти и банков свидетельствуют о высокой эффективности украинских ударов.

Удары Украины по российской нефтеперерабатывающей отрасли действительно имеют ощутимый эффект. Он вынудил российского диктатора пойти на неудобные для него шаги. Ситуация, которую создают СОУ, является максимально неудобной для путинского режима и экономики,

– подчеркнул Жовтенко.

Он добавил, что Украина заняла дипломатически правильную позицию, согласившись на деэскалацию только при условии зеркальности действий. Если переговорный процесс сорвется, вина, как отметил эксперт по международной безопасности, полностью ляжет на российскую сторону.

Стоит напомнить, что ранее Дональд Трамп публично объявил о якобы готовящемся соглашении об "энергетическом перемирии". В то же время украинская сторона настаивает на том, что любые договоренности должны предусматривать также защиту критической инфраструктуры и продовольственной логистики Украины.