Как пишет издание NYT, за этой информационной атакой стоит Кремль. Американские спецслужбы выяснили, что российские боты создают поддельные ролики, в которых голливудские звезды якобы обсуждают ключевую гонку за места в Сенате.

Как действуют российские тролли?

На этот раз дезинформационная кампания выглядит менее скоординированной, чем во время предыдущих президентских выборов, ведь сейчас основное внимание Москвы сосредоточено на войне против Украины.

Однако исследователи уже зафиксировали несколько волн публикаций на платформах X и BlueSky. Там распространяются сгенерированные нейросетями видео, смонтированные под сюжеты известных телеканалов вроде CNN или BBC.

Все эти материалы содержат безосновательные обвинения в адрес кандидатов от Демократической партии.

Думаю, мы наблюдаем начало кампании, сосредоточенной на выборах в США,

– отметил Жан Ле Ру.

По его словам, подобный контент начал массово появляться сразу после завершения голосования в Германии и Швеции.

Главная цель таких действий заключается не столько в поддержке конкретной партии, сколько в попытке посеять максимальный хаос и раскол в обществе.

Что еще пытается повлиять на голосование?

Помимо России, вмешаться в американский избирательный процесс пытаются и другие страны. Разведка США предполагает, что к информационным операциям причастен Иран, который традиционно распространяет пропаганду против Дональда Трампа.

Недавно компания Meta даже заблокировала целую сеть иранских аккаунтов в Facebook и инстаграме. Китай также обладает техническими возможностями для проведения подобных операций, однако действует гораздо осторожнее, опасаясь разоблачения.

Между тем сама страна-агрессор продолжает манипулировать демократическими процедурами в своих интересах.

Напомним, ранее мы писали, что в России стартовали выборы в Госдуму, которые Владимир Путин пытается превратить в своеобразный референдум о поддержке войны против Украины.