"Выборы для них критически важны": юрист-международник рассказал о тайной кампании России в США

О вмешательстве Кремля в американский политический процесс 24 Каналу рассказал юрист-международник и бывший сотрудник Государственного департамента США Дэвид Тафури. Москва активно использует дезинформацию, социальные сети и искусственный интеллект для распространения манипулятивного контента. Россия уже прибегала к подобным действиям в 2016 году, но сейчас вновь активизировала свои усилия.

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Влияние на баланс сил в Конгрессе

Дэвид Тафури отметил, что российские власти осознают важность нынешней избирательной кампании. В Кремле понимают, что изменение баланса сил в Палате представителей и Сенате может привести к усилению поддержки Украины.

Они делали это во время выборов в США в 2016 году. Поскольку это привлекло столько внимания в Соединенных Штатах Америки, а российским чиновникам и офицерам разведки были предъявлены обвинения, после этого Россия немного отступила. Но я бы не удивился, если бы они снова попытались прибегнуть к дезинформации, ведь эти выборы для них критически важны– подчеркнул юрист-международник.

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Он отметил, что в случае взятия Конгресса под контроль демократами появится больше инструментов для введения новых санкций против России. Кроме того, это позволит провести контрольные слушания по поводу действий администрации Дональда Трампа и публично выяснить причины задержки помощи Киеву.

Обратите внимание! Полное интервью Дэвида Тафури об опасных манипуляциях Трампа и коварных действиях Путина накануне промежуточных выборов в США можно прочитать в статье 24 Канала по ссылке .

могут проигратьРанее аналитики отмечали, что нынешняя позиция лидера республиканцев создает риски для всей партии, поэтому они не могут провести предстоящие выборы в Конгресс.

Юрист-международник Дэвид Тафури об ошибках в политике США: видео