"Трамп поставил выборы выше всего другого": интервью Дэвида Тафури о российском дизельном топливе, санкциях и поддержке Украины

Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру, но его решения в отношении России и санкций вызывают вопросы об истинных приоритетах Вашингтона. На фоне подготовки к промежуточным выборам в США политика президента может измениться, а переговоры с Кремлем – затянуться без реальных уступок со стороны Владимира Путина.

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Юрист-международник и бывший сотрудник Государственного департамента США Дэвид Тафури в эксклюзивном интервью 24 Каналу объяснил, как результаты выборов могут повлиять на поддержку Украины, почему Трамп пошел на исключение для российского дизельного топлива и какие риски таят в себе переговоры с Кремлем. Также эксперт оценил перспективы импичмента президента США и возможность достижения договоренностей об Украине без участия Киева.

Российская информационная кампания перед выборами в США

Россия начала тайную информационную кампанию накануне промежуточных выборов в США, пытаясь повлиять на американских избирателей и дискредитировать политиков, поддерживающих Украину. По словам американских законодателей, Кремль использует дезинформацию и искусственный интеллект для распространения манипулятивного контента. Об этих усилиях сообщает Politico. Насколько реально дезинформация может повлиять на результаты выборов в США? И, исходя из ваших наблюдений, насколько активна Россия в этих операциях влияния?

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Начну с последнего вопроса. Я считаю, что Россия очень активно использует пропаганду, социальные сети и другие PR-инструменты, пытаясь влиять на избирательные кампании и выборы по всему миру. И это не новость. Они занимаются этим уже много лет. Они делали это во время выборов в США в 2016 году.

Поскольку это привлекло столько внимания в Соединенных Штатах, а российским чиновникам и офицерам разведки были предъявлены обвинения в участии в этом, думаю, после этого Россия немного отступила в США.

Но я бы не удивился, если бы они снова попытались прибегнуть к дезинформации в Соединенных Штатах, ведь эти выборы для них критически важны. И они осознают, что многие протрамповские кандидаты мягко настроены по отношению к России. И если произойдут изменения в Палате представителей и Сенате, это приведет к политике, которой Россия не хочет, – политике, предполагающей большую поддержку Украины.

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Юрист-международник Дэвид Тафури об ошибках в политике США: видео

Важно! Российские спецслужбы запустили в соцсетях масштабную дезинформационную атаку с целью подрыва избирательного процесса в США. С помощью искусственного интеллекта злоумышленники создают поддельные сюжеты известных мировых СМИ и фейковые видео с голливудскими актерами. Главная задача Кремля заключается в расшатывании американского общества и дискредитации представителей Демократической партии.

Поэтому Россия, видимо, считает эти выборы критически важными, но вмешательство в выборы в США для них является незаконным. И я надеюсь, что все правоохранители в Соединенных Штатах, будь то демократы или республиканцы, независимо от того, кем они были назначены, обратят на это внимание и будут бдительны, стараясь максимально ограничить влияние России.

Прогнозы

Так, к сожалению, Москва пытается создать ощущение хаоса и анархии в Соединенных Штатах. Для достижения этой цели российские информационные сети распространяют различные формы манипулятивного контента. Как вы сказали, от заявлений, ставящих под сомнение надежность оборудования для голосования, до нарративов, направленных на подрыв общественного доверия к государственным институтам Америки.

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Влияние промежуточных выборов на политику Трампа в отношении России и Украины

Дэвид, если Трамп проиграет промежуточные выборы, какие основные сценарии возможны для Украины? Как результаты промежуточных выборов могут повлиять на политику Трампа в отношении России и будущую поддержку Украины со стороны США? Ведь, как я видела, международный политический аналитик Максим Яли считает, например, что Трамп продолжит смягчать санкции против России, если республиканцы получат контроль над Конгрессом. Согласны ли вы с такой оценкой?

Я думаю, что если демократы возьмут под контроль Палату представителей и Сенат, у них будет больше полномочий вводить собственные санкции, поскольку Конгресс может принимать законы, вводящие санкции против России.

Конечно, президент Трамп мог бы попытаться наложить вето на эти законы, но также появится больше прозрачности в политике администрации в отношении Украины, поскольку Конгресс будет проводить контрольные слушания, на которые будут вызывать должностных лиц администрации Трампа для дачи показаний о том, что они делают или чего не делают в Украине.

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Поэтому я считаю, что это раскроет для общественности вопрос о том, почему президент Трамп предпринимал определенные действия, почему он удерживал помощь и поддержку для Украины в определенных сферах. Таким образом, в целом это, вероятно, приведет к усилению давления на администрацию Трампа с целью оказания поддержки Украине.

На следующий день после промежуточных выборов министр обороны Патрик Шанахан может столкнуться с процедурой импичмента, если демократы получат большинство, сообщает Foreign Policy. Издание отмечает, что такая победа позволит демократам начать надзорные слушания и вызвать свидетелей для дачи показаний о действиях Шанахана во время войны в Иране. Является ли импичмент реальной возможностью или это прежде всего способ для демократов усилить политическое давление на администрацию Трампа?

Ходят определенные разговоры об импичменте министра обороны. Я считаю, что демократам следует быть осторожными с вопросом импичмента. Прежде всего, они должны действовать только тогда, когда у них достаточно доказательств, чтобы продемонстрировать Сенату и американскому народу, что лицо, в отношении которого объявлен импичмент, совершило тяжкие преступления или правонарушения. Это стандарт, установленный у нас Конституцией США.

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Необходима двухпартийная поддержка, поэтому нужно, чтобы некоторые республиканцы также поддержали импичмент и суд над Шанаханом, чтобы его признали виновным и отстранили от должности. Однако, как сообщается, есть ряд республиканцев, которые очень обеспокоены тем, как он руководит Министерством обороны.

Также есть много должностных лиц Пентагона, бывших представителей ведомства и немало людей в вооруженных силах США, которые недовольны некоторыми изменениями, внесенными Шанаханом в руководство, и увольнением им высококвалифицированных офицеров.

Может ли сам Трамп реально столкнуться с импичментом? Как вы считаете?

Я действительно думаю, что возможно все. Президенту Трампу дважды объявляли импичмент во время его первого срока. В итоге его не признали виновным, а виновным его могли бы признать только в том случае, если бы достаточное количество сенаторов проголосовало "за" в Сенате США.

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И даже если демократы вернут себе контроль над Сенатом, у них не будет того супербольшинства, необходимого для вынесения обвинительного приговора.

Поэтому демократы, вероятно, на этот раз будут более осторожными и не будут инициировать импичмент, если не будут полностью уверены, что Трампа признают виновным после суда в Сенате США, что требует неопровержимых доказательств; а также потребует мужества от некоторых сенаторов-республиканцев, чтобы при наличии весомых доказательств действовать в соответствии с ними и проголосовать "за".

И демократам, пожалуй, стоит проявить осторожность и не начинать процесс, если в Республиканской партии не найдется достаточно сенаторов, которые достаточно обеспокоены, чтобы проголосовать за признание вины.

К слову. Политолог Максим Несвитайлов предупредил, что после выборов Дональд Трамп рискует стремительно потерять политический вес и превратиться в "хромую утку". Из-за возможного контроля демократов над Палатой представителей и автономии республиканцев в Конгрессе против него могут инициировать новые расследования. Это способно запустить очередную " процедуру импичмента" и заблокировать ключевые решения политика.

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Риторика Трампа о третьем сроке

Президент Дональд Трамп придумал то, что, по его мнению, является оправданием для стремления баллотироваться на третий президентский срок. Выступая перед жителями Айовы, он заявил, что имеет право баллотироваться снова, поскольку президентские выборы 2020 года якобы были сфальсифицированы. В то же время Трамп признал, что Конституция США запрещает кому бы то ни было быть избранным президентом на третий срок. Что стоит за этой риторикой? Проверяет ли Трамп границы того, что является политически и юридически возможным, или за этими заявлениями скрывается иная цель?

Я понятия не имею, почему говорит президент Трамп. Я не могу представить, на чем основано его утверждение о том, что выборы 2020 года были нечестными, ведь это неоднократно опровергалось в судебных делах, в которых рассматривался этот вопрос.

Я не вижу, как это может служить каким-либо юридическим обоснованием для того, чтобы он снова баллотировался на пост президента. Конституция США очень четко об этом говорит. И ни один президент не может баллотироваться, занимать должность или быть избранным на эту должность более двух раз.

И я думаю, что в судебной системе по этому вопросу царит полное единодушие. И я не удивлюсь, если президент Трамп попытается, но я не думаю, что ему это удастся, если он будет пытаться баллотироваться на третий срок на посту президента США.

Переговоры с Россией и опасность ложного мира

Дэвид, трехсторонние переговоры с участием Украины, США и России могут состояться в Абу-Даби уже в первой половине ноября. Какие конкретные результаты будут свидетельствовать о реальном прогрессе на пути к миру, а не просто о очередном раунде дипломатических переговоров?

Мирные переговоры – это важно, но они ни к чему не приведут, если Путин не готов идти на уступки. А его требования к Украине остаются фактически такими же, какими были еще до того, как он приказал начать полномасштабное вторжение.

И я считаю, что для сторон это пустая трата времени – вступать в дискуссии, не имея уверенности в том, что обещания Путина относительно уступок заслуживают доверия. Поэтому Путину выгодно делать вид, что он ведет конструктивные переговоры и пытается достичь мира, пока сам продолжает незаконную войну против Украины. Это просто дает ему больше времени и отвлекает всех участников. Видимо, именно поэтому он это делает.

Поэтому я считаю, что США и Украине следует быть очень осторожными и не стоит надеяться на успех переговоров без компромиссов со стороны Путина.

Дэвид, что вас больше всего поразило как главный вывод из встречи Путина и Виткоффа?

Что ж, в Соединенных Штатах эту встречу раскритиковали из-за заявлений Виткоффа, в частности когда он назвал Путина "большим гуманистом", что просто невероятно и недопустимо. Похоже, он совершенно не знает о деятельности Владимира Путина: о том, что он убивал своих оппонентов, руководит полицейским государством, где нарушаются права человека, и ведет незаконную войну против Украины, совершая военные преступления.

Международный уголовный суд выдал ордер на его арест за военные преступления. Поэтому поражает, что Виткофф, занимая должность посланника Соединенных Штатов, мог сказать что-то подобное. Учитывая такой подход на встрече, где он, похоже, просто пытался льстить Владимиру Путину, ему не удастся добиться тех компромиссов, которые, как я отмечал, необходимы для соглашения, отвечающего чаяниям украинского и американского народов.

У нас большая проблема со Starlink. Так, президент Дональд Трамп заявил, что Илон Маск, миллиардер-владелец SpaceX, уже снял ограничения на скорость использования Starlink украинскими военными. Однако советник главы Офиса Президента Украины Дмитрий Литвин впоследствии заявил, что ограничения на работу Starlink на территории Украины остаются в силе. Что, по вашему мнению, на самом деле происходит со спутниковой связью в Украине? Кто уполномочен принимать такие решения? Белый дом, Пентагон или SpaceX? Кажется, мы видим, как каждая из сторон перекладывает ответственность на другую.

Должен сказать, я действительно не знаю на данный момент, что произошло со Starlink. Есть много противоречивых сообщений о том, включен он или выключен, имеют ли украинцы полный доступ к нему или нет. Если был отдан приказ отключить его – а мы не знаем, было ли это так, – то кто отдал этот приказ? Поэтому я не хочу говорить об этом без дополнительных фактов.

Надеюсь, что появятся более достоверные отчеты, которые дадут более последовательное объяснение того, что произошло со Starlink.

Соглашение о российском дизельном топливе и политический расчет Трампа

Да, и мы ждем решения. Теперь подробнее о сделке с дизельным топливом. Поскольку президент Чехии заявил, что сделка Трампа по российскому дизельному топливу еще больше отдаляет прекращение огня в Украине. Между тем первый танкер с российским дизельным топливом, как сообщается, направляется в Соединенные Штаты, насколько я понимаю. Как вы думаете, какой стратегический интерес может побудить Дональда Трампа принять решение о закупке российского дизельного топлива? Это прежде всего экономические соображения, цены на энергоносители или попытка использовать коммерческие связи в качестве рычага в переговорах с Москвой?

Это решение обусловлено лишь одной причиной, и на самом деле оно имеет очень мало общего с Украиной и Россией. Дело в том, что Трамп очень боится, что республиканцы неудачно выступят на промежуточных выборах, и он считает, что отчасти причина этому – инфляция и высокие цены на газ и нефть.

Поэтому в отчаянии он ищет способы увеличить добычу и доставить больше дизельного топлива в Соединенные Штаты, и именно поэтому он так поступил. При этом он проигнорировал все остальные политические причины, почему ему не следовало этого делать.

Он проигнорировал тот факт, что это противоречит закону, который он только что подписал и который был направлен на введение дополнительных санкций против России, включая нефтяной сектор.

И опять же, Трамп поставил свои надежды на успех на промежуточных выборах выше всего остального, и поэтому он сделал это особое исключение для российской нефти, хотя США ввели санкции против нее еще с самого начала полномасштабного вторжения.

Партия в 40 000 метрических тонн составляет примерно 300 000 баррелей. Соединенные Штаты потребляют около 4 миллионов баррелей дизельного топлива в день. Это означает, что весь танкер покрыл бы менее чем 2 часа потребления дизеля в США. Так в чем же реальная выгода для Соединенных Штатов? Конечно, объем кажется относительно небольшим по сравнению с американским спросом. Не ставит ли это под сомнение более широкую экономическую или политическую основу этой сделки, о которой вы говорили?

Да. Безусловно, ставит. Ваш аргумент, основанный на этих фактах, я также принимал во внимание, ведь это окажет ничтожное влияние на фактические цены на нефть, бензин и дизельное топливо в Соединенных Штатах из-за слишком малых объемов. И причина роста цен заключается не в санкциях против России. Эти санкции действуют против России уже много лет.

Цены растут из-за войны в Иране, ситуации в Ормузском проливе и трудностей с вывозом нефтепродуктов из Персидского залива. Поэтому это отчаянная попытка повлиять на цены с помощью таких незначительных объемов, что на самом деле никакого эффекта не будет. И именно поэтому, на мой взгляд, для администрации Трампа было пустой тратой времени и ошибкой делать такое исключение в своей политике в отношении России.

Можно ли решать вопросы Украины без Украины

По сообщениям СМИ, Дональд Трамп, Владимир Путин и Си Цзиньпин могут встретиться в Китае в ноябре, и среди тем обсуждения может быть война в Украине. Может ли Украина стать разменной монетой в переговорах трех лидеров, если у Киева не будет права голоса?

Ответ – нет. Это три могущественные страны, но они не имеют полномочий принимать решения от имени Украины. То, что Украина делает на поле боя, имеет первостепенное значение, и украинское правительство и армия, вероятно, будут продолжать борьбу независимо от того, что решат США, Китай и Россия, если Украина не будет иметь права голоса и ее интересы не будут должным образом учтены.

Итак, это всего лишь второстепенное шоу. Президент Трамп может думать, что решит все через эти страны, но это невозможно. Россия уже годами пытается навязать Украине ситуацию, которую она не примет, и Украина доказала, что не собирается склоняться перед Россией. И она, конечно, не станет этого делать сейчас только потому, что США, Китай и Россия ведут какой-то диалог и достигли определенной договоренности, если такая вообще будет.