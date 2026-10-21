Он направится в США. Об этом заявил вице-премьер страны-агрессора Александр Новак в беседе с пропагандистскими СМИ.

На что рассчитывают в Москве?

Чиновник сообщил, что первый танкер с дизельным топливом отправляется из России в четверг, 22 октября. Судно направится в Соединенные Штаты Америки.

Новак заявил, что Москва и Вашингтон практически подписали контракт на поставку дизельного топлива. Кремль надеется, что поставки в США могут стать частью более широких планов по возобновлению экспорта топлива.

Также чиновник заговорил о перспективах газовой инфраструктуры и сотрудничества с Пекином. По его словам, поврежденные ветки газопровода "Северный поток" можно отремонтировать. В то же время в Кремле не сообщили ни о конкретных сроках проведения работ, ни о принятом решении.

Вице-премьер заявил, что к концу 2026 года страна-агрессор может полностью восстановить объемы экспорта дизельного топлива. Он утверждает, что продукцию смогут получать и другие страны. Однако конкретных покупателей он не назвал.

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Новак отметил, что водоизмещение судна составит 40 тысяч тонн. Он рассказал, что за этим грузом последуют следующие партии. В то же время топлива с этого танкера едва хватит США на 2 часа. CBS, ссылаясь на данные S&P Global Energy, пишет, что суточное потребление дизельного топлива в Соединенных Штатах достигает 554 тысяч тонн.

Напомним, что во вторник, 13 октября, Дональд Трамп утверждал, что якобы Россия будет поставлять дизельное топливо не в США. Глава Белого дома тогда выступил с абсурдным заявлением и сказал, что страна-агрессор поставляет дизельное топливо "всему миру".