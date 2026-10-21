Він прямуватиме до США. Про це заявив віцепрем'єр країни-агресорки Олександр Новак у розмові з пропагандистськими ЗМІ.

На що розраховують у Москві?

Посадовець сказав, що перший танкер із дизельним пальним відправиться з Росії у четвер, 22 жовтня. Корабель рушить до Сполучених Штатів Америки.

Новак сказав, що Москва та Вашингтон майже підписали контракт щодо постачання дизелю. Кремль сподівається, що постачання до США можуть стати частиною ширших планів із відновлення експорту пального.

Також посадовець заговорив про перспективи газової інфраструктури та співпраці з Пекіном. За його словами, пошкоджені нитки газопроводів "Північний потік" можливо полагодити. Водночас у Кремлі не сказали ані про конкретні строки проведення робіт, ані про ухвалене рішення.

Віцепрем'єр заявив, що до кінця 2026 року країна-агресорка може повністю відновити обсяги експорту дизельного пального. Він стверджує, що продукцію зможуть отримувати й інші країни. Проте конкретних покупців він не назвав.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Новак зазначив, що водотоннажність судна становитиме 40 тисяч тонн. Він розповів, що за цим вантажем підуть наступні партії. Водночас палива з цього танкера заледве вистачить США на 2 години. CBS, посилаючись на дані S&P Global Energy, пише, що добове споживання дизелю в Сполучених Штатах досягає 554 тисяч тонн.

Нагадаємо, що у вівторок, 13 жовтня, Дональд Трамп стверджував, що нібито Росія постачатиме дизельне пальне не до США. Очільник Білого дому тоді видав абсурдну заяву й сказав, що країна-агресорка постачає дизель "всьому світу".