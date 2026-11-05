Провал из-за войны в Иране: в Конгрессе США готовят импичмент главе Пентагона, – медиа

Как сообщает CNN, часть законодателей от Республиканской партии рассчитывает на успешное одобрение этой инициативы в нижней палате Конгресса США. Процедуру отставки планируют начать после возвращения парламентариев в Вашингтон.

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Обвинения в военной эскалации без стратегии выхода

За кулисами многие конгрессмены утверждают, что именно глава Пентагона склонил президента США Дональда Трампа к нанесению ударов по Ирану. По их мнению, масштабная атака произошла без четкого плана управления последствиями и без действенной стратегии выхода из конфликта.

Несколько соратников чиновника по партии заявили журналистам, что Хегсет переоценил способность Вашингтона одержать быструю победу. Несмотря на то что продолжительные бомбардировки не заставили Тегеран капитулировать, глава оборонного ведомства продолжает настаивать на дальнейшей эскалации.

В Пентагоне на такие обвинения отреагировали категорично.

Он (Пит Хегсет – 24 Канал) не отступит и не позволит запугать себя политикам, стремящимся набрать партийные очки или начать фальшивые расследования там, где нет никаких правонарушений– подчеркнул главный пресс-секретарь ведомства Шон Парнелл.

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Противоречия в администрации

Для окончательного отстранения Хегсета от должности главы Пентагона решения нижней Палаты представителей будет недостаточно. Соответствующую инициативу должен поддержать Сенат, где для принятия решения необходимы голоса не менее двух третей сенаторов.

Сам Дональд Трамп публично опроверг планы об отставке министра обороны, заявив прессе, что он "очень хорошо выполняет свою работу".

Ранее сообщалось, что в Конгрессе США готовятся объявить импичмент главе Пентагона из-за гибели 21 американского военнослужащего, ранения более 850 бойцов и миллиардных расходов на операцию в Иране.

К слову, Трамп может уволить Хегсета с поста министра обороны США после поражения республиканцев на выборах. В числе возможных кандидатов на эту должность называли губернатора Флориды Рона ДеСантиса.