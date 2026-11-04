Трамп може звільнити главу Пентагону після поразки республіканців на виборах, – CBS News

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на CBS News.

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Чому Трамп може звільнити Гегсета?

За інформацією джерел CBS News, після поразки республіканців на проміжних виборах американський президент телефонував своїм радникам, щоб обговорити, чи варто Піту Гегсету залишатися на посаді очільника Пентагону.

Водночас частина помічників Білого дому припускає, що відповідальність за невдачі республіканців можуть покласти й на інших високопоставлених військових. Зокрема, йдеться про командувача Центрального командування США адмірала Бреда Купера та голову Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Дена Кейна.

Обидва військові відігравали важливу роль у керівництві американськими операціями проти Ірану.

Попри обговорення можливих кадрових змін, остаточного рішення щодо звільнення Гегсета Трамп поки не ухвалив.

Хто може очолити Пентагон замість Гегсета?

За словами одного зі співрозмовників CBS News, серед потенційних кандидатів на посаду міністра оборони розглядають губернатора Флориди Рона ДеСантіса.

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Його губернаторські повноваження завершуються 5 січня 2027 року, після чого він потенційно зможе перейти на роботу до федерального уряду.

Водночас сам Дональд Трамп заперечив, що розглядає можливість заміни очільника Пентагону. Відповідаючи на відповідне запитання журналістів, американський президент заявив:

Ні, я вважаю, що він дуже добре виконує свою роботу– сказав Трамп.

Раніше речниця Білого дому Анна Келлі також наголошувала, що президент "повністю довіряє міністру Гегсету".

Як результати виборів можуть вплинути на Гегсета?

Ще до проміжних виборів демократи намагалися ініціювати імпічмент Піта Гегсета. Після посилення їхніх позицій у Конгресі ймовірність нових спроб притягнути міністра до відповідальності може зрости.

За повідомленнями американських ЗМІ, демократи здобули більшість в обох палатах Конгресу.

За інформацією Clash Report, під час незапланованого виступу Дональд Трамп понад 20 хвилин не згадував про результати проміжних виборів, за підсумками яких республіканці втратили контроль над Конгресом.

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Водночас раніше американський президент заявив про готовність співпрацювати з демократами. Він також висловив переконання, що республіканці перемогли б, якби він особисто брав участь у виборах.

Раніше ми писали, що європейські союзники побоюються посилення тиску з боку Дональда Трампа після поразки республіканців на проміжних виборах. За даними Politico, дипломати НАТО не виключають, що американський президент може вдатися до масштабнішого виведення військ США з Європи та скорочення фінансування Альянсу.