Трамп может освободить главу Пентагона после поражения республиканцев на выборах, – CBS News

Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на CBS News.

Adv

популярные видео

Почему Трамп может уволить Хегсета?

По информации источников CBS News, после поражения республиканцев на промежуточных выборах американский президент звонил своим советникам, чтобы обсудить, стоит ли Питу Хегсету оставаться на посту министра обороны.

В то же время часть помощников Белого дома предполагает, что ответственность за неудачи республиканцев могут возложить и на других высокопоставленных военных. В частности, речь идет о командующем Центральным командованием США адмирале Бреде Купере и председателе Объединенного комитета начальников штабов генерале Дене Кейне.

Оба военных играли важную роль в руководстве американскими операциями против Ирана.

Несмотря на обсуждение возможных кадровых изменений, окончательного решения о увольнении Хегсета Трамп пока не принял.

Кто может возглавить Пентагон вместо Хегсета?

По словам одного из собеседников CBS News, среди потенциальных кандидатов на пост министра обороны рассматривают губернатора Флориды Рона ДеСантиса.

Реклама

Его полномочия губернатора истекают 5 января 2027 года, после чего он потенциально сможет перейти на работу в федеральное правительство.

В то же время сам Дональд Трамп опроверг, что рассматривает возможность замены главы Пентагона. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, американский президент заявил:

Нет, я считаю, что он очень хорошо выполняет свою работу– сказал Трамп.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Анна Келли также подчеркнула, что президент "полностью доверяет министру Хегсету".

Как результаты выборов могут повлиять на Хегсета?

Еще до промежуточных выборов демократы пытались инициировать импичмент Пита Хегсета. После укрепления их позиций в Конгрессе вероятность новых попыток привлечь министра к ответственности может возрасти.

По сообщениям американских СМИ, демократы получили большинство в обеих палатах Конгресса.

По информации Clash Report, во время незапланированного выступления Дональд Трамп более 20 минут не упоминал о результатах промежуточных выборов, по итогам которых республиканцы утратили контроль над Конгрессом.

Реклама

В то же время ранее американский президент заявил о готовности сотрудничать с демократами. Он также выразил убеждение, что республиканцы победили бы, если бы он лично участвовал в выборах.

Ранее мы писали, что европейские союзники опасаются усиления давления со стороны Дональда Трампа после поражения республиканцев на промежуточных выборах. По данным Politico, дипломаты НАТО не исключают, что американский президент может прибегнуть к более масштабному выводу войск США из Европы и сокращению финансирования Альянса.