"Может быть очень разгневан": в НАТО ожидают усиления упреков со стороны Трампа после выборов, – СМИ

Дипломаты опасаются масштабного вывода американских войск. Об этом сообщает Politico.

Adv

популярные видео

Чего ожидают европейцы?

Издание, пообщавшись с пятью дипломатами Альянса, пишет, что у союзников вызывает беспокойство вероятное ограничение полномочий американского лидера во внутренней политике в случае победы демократов. В таких условиях президент США может сосредоточиться на внешней арене, где у него гораздо больше свободы действий для закрепления собственного наследия.

Один из европейских чиновников в сфере обороны отметил, что президенты, утратившие политическое влияние, обычно действуют во внешней политике, сочетая разочарование и авантюризм. По его словам, нападки на Альянс уже стали неотъемлемой частью мировоззрения Дональда Трампа.

Он может быть очень разгневан. Если так, он будет очень жестким– отметил один из дипломатов НАТО.

В то же время помощница пресс-секретаря Белого дома Оливия Уэлс заявила, что американский президент якобы сделал для Альянса больше, чем кто-либо другой. Однако она добавила, что лидер США по-прежнему убежден в необходимости поддержки Вашингтона со стороны союзников в войне с Ираном.

Реклама

В основе опасений союзников лежит предстоящий пересмотр численности американского контингента в Европе, который должен быть подготовлен к декабрю. Если обновленный Конгресс помешает главе Белого дома принимать внутренние законы, он может расширить масштабы вывода войск ради мобилизации сторонников движения MAGA.

Помимо вывода тысяч военных, дипломаты опасаются сокращения взносов США в фонды Альянса. Также под угрозой может оказаться поддерживаемая НАТО программа закупок вооружения PURL для Украины на фоне возможного углубления связей Белого дома с Россией.

Какой еще сценарий может быть?

Впрочем, часть союзников относится к таким перспективам скептически. Министр обороны Черногории Драган Крапович подчеркнул, что спекуляции о выходе США звучат постоянно, однако этого до сих пор не произошло. Другой дипломат отметил, что рациональность будущих решений нынешнего главы Соединенных Штатов предсказать сложно.

Существенное поражение республиканцев также способно спровоцировать серьезные изменения в руководстве оборонного ведомства США. Министр обороны Пит Хегсет стал непопулярной фигурой среди конгрессменов из-за нежелания регулярно информировать законодателей о бюджетах и военных операциях.

Реклама

Если демократы получат большинство и начнут расследование, глава Пентагона может подать в отставку. Такое развитие событий вызовет переходный период в министерстве, что может отсрочить сокращение американского присутствия в Европе на несколько недель или даже месяцев.

Напомним, ранее мы писали, что Дональд Трамп предположил, что республиканцы потерпят поражение на выборах и предупредил о намерении блокировать инициативы оппонентов с помощью права вето. Как уже сообщалось на нашем сайте, промежуточные выборы 3 ноября определят контроль над обеими палатами Конгресса, что будет иметь решающее значение для политики Вашингтона.