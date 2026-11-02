Пригрозил стать "мистером Вето": Трамп предположил поражение республиканцев на выборах

Об этом сообщает Bloomberg.

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Почему Трамп заговорил о "мистере Вето"?

Президент США заявил, что в случае победы демократов ему, вероятно, придется активно использовать право вето, чтобы блокировать принятые Конгрессом законопроекты.

По словам Трампа, такая тактика в конечном итоге заставит его политических оппонентов договариваться с ним.

Они присылают законопроекты, а вы налагаете вето. В конце концов, через месяц или два, когда все законопроекты будут ветированы, а это, как вы понимаете, просто пустая трата времени, они придут к вам и заключат соглашение– заявил американский президент.

Трамп предположил, что при таком развитии событий он может превратиться в "мистера Вето".

Каковы шансы демократов победить на выборах?

По данным Bloomberg, большинство опросов показывают, что у демократов есть хорошие шансы завоевать три дополнительных места в Палате представителей, необходимых для установления контроля над ней.

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В то же время партия все увереннее рассчитывает на успех в Сенате. В семи избирательных гонках результаты опросов показывают незначительный разрыв между кандидатами.

Впрочем, республиканские стратеги утверждают, что их внутренние исследования демонстрируют более конкурентную ситуацию, а результаты многих ключевых гонок остаются неопределенными.

Сам Трамп продолжает активно агитировать за республиканцев, в частности в штатах, которые традиционно поддерживали партию. Однако на этот раз ее позиции ослабляют опасения избирателей по поводу высокой стоимости жизни и войны в Иране.

Несмотря на это, президент США продолжает называть американскую экономику лучшей в истории и утверждает, что социологические опросы неверно отражают уровень поддержки республиканцев.

Ранее 24 Канал писал, что после промежуточных выборов в США Трамп может столкнуться с проблемами даже внутри Республиканской партии. По словам общественного и политического деятеля Юрия Рашкина, после голосования 3 ноября часть республиканцев может перестать безоговорочно поддерживать решения президента. Особенно сложным для Трампа может стать переходный период до 3 января, когда новоизбранный Конгресс приступит к работе.