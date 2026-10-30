Трамп может получить бунт в собственной партии: что изменится после выборов

Общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин в эфире 24 Канала объяснил, почему республиканцы могут перестать безоговорочно поддерживать решения Трампа еще до прихода демократов к власти в Конгрессе. Он также предположил, какими методами президент будет пытаться сохранить влияние на своих однопартийцев и как это отразится на политической ситуации в Вашингтоне.

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Республиканцы могут выйти из-под контроля Трампа

После голосования 3 ноября в США начнется переходный период, который продлится до 3 января, когда новоизбранный Конгресс официально вступит в должность. До этого момента законодательные решения будут принимать нынешние члены Палаты представителей и Сената, в том числе те, кто уже будет знать о своем поражении на выборах.

Для Дональда Трампа это создает необычную политическую ситуацию. Республиканцы, которые потеряют места в Конгрессе, больше не будут нуждаться в поддержке президента для переизбрания, хотя еще смогут участвовать в голосованиях и влиять на решения Вашингтона.

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На этот раз у нас "хромая утка" будет Конгресс – Сенат и Палата представителей. Им предстоит уйти 3 января. Но теперь они уже никому не подотчетны, теперь они свободные люди и могут голосовать по совести– пояснил Рашкин.

Американский обозреватель предполагает, что часть республиканских законодателей может воспользоваться этой свободой для пересмотра собственной позиции в отношении президента. Ведь до выборов открытое несогласие с Трампом могло стоить им политической поддержки, а после потери мандата такой фактор уже не будет иметь прежнего значения.

Результаты голосования могут изменить и ожидания Кремля. Москва рассчитывает на дальнейшие экономические договоренности с администрацией США, в частности по поставкам энергоносителей и возможному ослаблению санкций. Однако даже до смены парламентского большинства Трампу может стать сложнее обеспечивать поддержку решений, которые вызовут вопросы у американских законодателей.

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Рашкин не исключает, что президент попытается удержать однопартийцев от открытого противостояния. Он предположил, что для этого могут использоваться не только привычные политические договоренности, но и гораздо более жесткие методы воздействия.

Трамп рассчитывает, что и в дальнейшем сможет их запугивать. Вполне возможно, на личном уровне, возможно, расследованиями, возможно, Proud Boys. Никто до конца не знает, что здесь происходит. Мы лучше поймем это, когда Трампа уже не будет в Белом доме– предположил общественный деятель.

Напряженность внутри администрации, по мнению Рашкина, заметна уже сейчас. Он упомянул Тодда Бланша, чье поведение производит на него впечатление человека, находящегося под значительным давлением. В то же время истинные механизмы влияния на представителей команды Трампа, как признал обозреватель, остаются неизвестными.

После выборов начнется борьба за влияние в Конгрессе

Демократы также готовятся к возможным изменениям в Вашингтоне, хотя результаты голосования пока неизвестны. Рашкин обратил внимание на активность конгрессмена Джейми Раскина, который заранее сигнализирует о предстоящих проверках решений администрации и необходимости хранить финансовые документы.

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Если демократы получат большинство в Палате представителей, с января они смогут активнее использовать парламентские слушания для контроля над Белым домом. Речь идет о получении документов, вызове должностных лиц для дачи показаний под присягой и выяснении обстоятельств принятия решений, которые в настоящее время остаются вне надлежащего контроля законодателей.

Однако до 3 января политическая борьба будет разворачиваться внутри действующего Конгресса. Рашкин считает, что изменение личных перспектив отдельных республиканцев может повлиять на их готовность поддерживать администрацию, особенно если будущее большинство уже будет демонстрировать намерение проверять ее деятельность.

Трамп, в свою очередь, пытается мобилизовать сторонников Республиканской партии посредством многочисленных предвыборных выступлений. Поскольку президент лично не баллотируется, его задача состоит в том, чтобы убедить собственный электорат прийти на избирательные участки ради других кандидатов.

Он всеми способами пытается взбудоражить толпу. Ему нужно, чтобы сторонники пришли на выборы, потому что, когда Трампа нет в избирательном бюллетене, люди не приходят. И он пытается всем напомнить: сделайте вид, что я есть в бюллетене. Тогда они проголосуют так, как будто он там– рассказал Рашкин.

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Обозреватель обратил внимание, что значительная часть выступлений президента сводится к эмоциональным заявлениям и личным нападкам, а не к обсуждению конкретных экономических программ. Такой способ агитации направлен прежде всего на самых преданных сторонников Трампа, тогда как неопределившиеся избиратели могут оценивать ситуацию по другим критериям.

Среди них остаются экономические проблемы, в частности подорожание топлива и расходы американских фермеров. Российский дизель, который Вашингтон рассматривает как возможность для нового торгового соглашения, по оценке Рашкина, не способен самостоятельно изменить положение американских потребителей.

Поведение законодателей после 3 ноября будет зависеть от того, насколько убедительными окажутся результаты выборов для каждой партии. А уже с 3 января возможное усиление парламентского контроля создаст для администрации Трампа иные условия работы, в частности в вопросах экономических соглашений с Россией и дальнейшей внешней политики США.

Рашкин о борьбе в Конгрессе после 3 ноября: смотрите видео