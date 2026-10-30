"Это вопрос о капитуляции Украины": Рашкин о планах Трампа и Путина

Возможная закупка Соединенными Штатами российского дизеля вызывает вопросы о дальнейших экономических договоренностях Вашингтона с Москвой. В то же время до выборов в Конгресс США остаются считанные дни, а Кремль может использовать это время, чтобы добиться ослабления санкций и сохранить влияние на решения администрации Дональда Трампа.

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Общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин в интервью 24 Каналу объяснил, почему дизельная сделка может оказаться выгоднее для России и как американские выборы способны изменить планы Кремля. Он также проанализировал зависимость Илона Маска от Трампа, риски нового обострения ситуации вокруг Ирана и возможность трехсторонней встречи президентов Украины, США и России.

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Дизельное соглашение открывает путь к новым уступкам России

Владимир Зеленский в интервью The Sun сравнил возможное экономическое сотрудничество США и России с неравным браком по расчету. Украинский президент предупредил, что вслед за договоренностями по дизельному топливу могут появиться новые предложения, касающиеся газа, удобрений, замороженных российских активов и отмены санкций против отдельных лиц и компаний.

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Юрий Рашкин согласился с опасениями Зеленского. По его мнению, краткосрочная экономическая выгода может скрывать гораздо более серьезные последствия, которые станут очевидными лишь после реализации договоренностей.

Он сравнил эту ситуацию с популистскими обещаниями, когда политики сначала демонстрируют избирателям привлекательный результат, но не объясняют всех рисков.

У России есть репутация, благодаря которой мы знаем, что с ней заключать соглашения нельзя. Это то же самое, что заключать соглашения с Трампом. Тоже, в общем, бессмысленно– заявил Рашкин.

Особенно показательной он считает позицию Зеленского, который предостерегает американцев от долгосрочной зависимости от российских ресурсов. Трамп же представляет будущие закупки как возможность быстро снизить цены на топливо и продемонстрировать экономический успех.

Однако сама инициатива сотрудничества, по мнению Рашкина, исходит прежде всего от российского руководства. Кремль может рассматривать поставки энергоносителей как первый шаг к восстановлению более широких финансовых отношений с США.

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В этом процессе важную роль играет глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Рашкин предположил, что экономические договоренности могут стать поводом для ослабления персональных санкций против него и структур, через которые планируется проводить финансовые операции.

Это абсолютно кремлевская идея. Дмитриев хочет, чтобы с него сняли санкции, ведь через его фонд все это будет проходить. Значит, нужно снять санкции– пояснил общественный деятель.

Он связывает такие шаги со стремлением Москвы вернуть доступ к заблокированным финансовым ресурсам. В случае успеха российская сторона могла бы получить не только прибыль от продажи дизельного топлива, но и возможность добиваться новых исключений из санкционного режима.

При этом возникают вопросы относительно самой поставки топлива. Рашкин обратил внимание на сообщение о судне, которое отправилось с российским дизельным топливом в направлении США, но, по его информации, не имело определенного покупателя и конечного пункта разгрузки.

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Такая ситуация, по его мнению, свидетельствует о преимущественно политическом значении сделки. Трамп может демонстрировать избирателям очередную договоренность, тогда как Путин получает возможность продать российские энергоносители и продвигать идею более широкого экономического сближения.

В то же время американские потребители будут оценивать результат по ценам на заправках, а не по количеству объявленных сделок. На стоимость топлива влияет множество факторов, в частности ситуация на Ближнем Востоке, где напряженность вокруг Ирана остается высокой.

Рашкин также обратил внимание на то, что Украина уже несколько дней воздерживается от новых ударов непосредственно по российским нефтеперерабатывающим заводам. Однако политическая пауза не означает, что Россия прекратила агрессию или отказалась от атак на Украину.

Мы живем в таком подвешенном состоянии, которое называется "мир до американских выборов", до третьего числа– отметил Рашкин.

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От результатов голосования 3 ноября будет зависеть, насколько свободно администрация Трампа сможет продвигать дальнейшие договоренности с Москвой. Кремль, в свою очередь, может торопиться с санкционными и экономическими решениями, пока политический баланс в Вашингтоне остается благоприятным для его планов.

Кремль пытается использовать время до выборов

Российское руководство заинтересовано не только в отдельных закупках дизельного топлива, но и в возобновлении масштабного энергетического сотрудничества с западными государствами. Рашкин предположил, что Москва стремится вновь сделать европейские экономики зависимыми от российских ресурсов, получив благодаря этому дополнительное политическое влияние.

Однако реализации таких планов могут помешать промежуточные выборы в Конгресс США. Если республиканцы утратят контроль над одной или обеими палатами, администрация Трампа столкнется с более активным парламентским контролем.

Новый состав Конгресса начнет работу 3 января, поэтому между днем голосования и сменой законодателей останется переходный период. Однако сам результат выборов может повлиять на политические решения еще до конца года.

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Они хотели бы весь мир оплести нефтяной сетью и энергией, чтобы Европа зависела от России, и тогда Россия все это контролировала. Но все это рушится, потому что будут выборы, и они им помешают– считает Рашкин.

Потенциальная смена большинства может создать проблемы и для новых ослаблений санкций. Демократы получат возможность инициировать расследования в отношении решений исполнительной власти и требовать объяснений от чиновников, участвовавших в переговорах с Москвой.

Поэтому, по предположению Рашкина, российская сторона будет стремиться получить как можно больше уступок до 3 ноября. Но поспешность может привлечь дополнительное внимание к обстоятельствам заключения соглашений.

Если вы бежите к кассе и говорите: "Срочно обналичьте мой чек, пока не пришли следующие ребята, которые будут задавать вопросы о доказательствах и документах", то, с одной стороны, деньги могут выдать. А с другой – все видят, что вы бежите к кассе– пояснил он.

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В такой ситуации Трампу также придется учитывать риск будущих проверок. Каждая договоренность, которая непосредственно перед выборами создает экономические преимущества для России, может стать предметом острых политических споров в Вашингтоне.

Конгресс может усилить контроль над Трампом

Демократы уже готовятся к возможному возвращению контроля над Палатой представителей. В частности, Рашкин обратил внимание на активность конгрессмена Джейми Раскина, который, по его словам, начал поднимать вопрос о сохранении документов для будущих проверок.

Политический деятель пояснил, что новое большинство сможет требовать от представителей администрации объяснений под присягой, проверять финансовые документы и проводить парламентские слушания. Такие инструменты могут ограничить возможности Белого дома принимать решения без надлежащего контроля.

В то же время, пока результаты выборов неизвестны, все планы будущих расследований остаются зависимыми от того, кто получит большинство.

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Если победят республиканцы, все эти повестки превратятся в макулатуру. А если демократы, то уже есть дата, начиная с которой вас попросят сохранять все квитанции. Мы придем с проверкой, и вы будете отвечать перед Конгрессом под присягой– сказал Рашкин.

Особое внимание он уделил периоду между выборами 3 ноября и началом работы нового Конгресса 3 января. Тогда законодатели нынешнего созыва еще будут обладать полномочиями, но часть из них уже будет знать, что покидает свой пост.

Вы думаете, что люди, которые голосуют по совести, проголосуют за Трампа? Я так не думаю– подчеркнул общественный деятель.

Он не исключил, что президент будет пытаться сохранить влияние на законодателей посредством личного или политического давления. Но после завершения голосования некоторые республиканцы могут начать действовать более самостоятельно.

Это создает для Трампа дополнительные риски, особенно если демократы получат возможность контролировать деятельность правительства. В то же время российскому руководству будет сложнее рассчитывать на быстрое продвижение экономических соглашений без вопросов со стороны Конгресса.

Рашкин обратил внимание и на предвыборную кампанию самого Трампа. Президент активно выступает на митингах, пытаясь мобилизовать своих сторонников, но его политическое шоу не меняет экономическую ситуацию в стране.

Проблемы американских потребителей, в частности рост стоимости топлива, остаются независимо от громких заявлений о новых сделках. И российский дизель, по мнению Рашкина, не способен самостоятельно обеспечить Трампу экономический успех перед выборами.

Маск стал зависимым от Трампа

Еще одним важным эпизодом стало заявление Владимира Путина о контактах России с Илоном Маском. Во время встречи с представителями африканских государств российский диктатор назвал владельца SpaceX гениальным человеком и рассказал о сотрудничестве в сфере низкоорбитальных спутниковых систем.

Путин утверждал, что Россия поддерживает связь с Маском, несмотря на политические разногласия между странами. Он также заявил о необходимости согласовывать работу спутниковых группировок, чтобы они не мешали друг другу на орбите.

Рашкин обратил внимание, что публичные заявления российского лидера могут создавать дополнительные проблемы для американского бизнесмена. Ведь Маск уже оказался в сложном положении из-за своего активного участия в политике США.

По мнению общественного деятеля, главная проблема заключается даже не в отношениях Маска с Путиным, а в его зависимости от Дональда Трампа.

Во время президентской кампании бизнесмен потратил более 200 миллионов долларов на поддержку Трампа. После его победы Маск обрел значительное политическое влияние и, по оценке Рашкина, мог полагать, что сможет влиять на президента благодаря собственным финансовым ресурсам.

Маск думал, что Трамп у него в кармане. А потом Трамп стал президентом – и бац!– отметил Рашкин.

После возвращения Трампа в Белый дом бизнесмен присоединился к масштабному пересмотру работы американских государственных структур. Рашкин резко раскритиковал последствия этих решений, считая, что они нанесли ущерб государственным учреждениям и людям, которые зависели от их работы.

В то же время активное участие Маска в политике создало риски для его собственных компаний. Часть потребителей начала отказываться от их продукции, а представители обеих американских партий стали чаще поднимать вопрос о зависимости важных государственных программ от одного бизнесмена.

Кроме того, компании Маска работают по государственным контрактам и нуждаются в соответствующих разрешениях. Это дает американским властям возможность влиять на их деятельность.

Рашкин предположил, что в преддверии выборов политическая зависимость бизнесмена могла еще больше усилиться. Он обратил внимание на сообщения о новых значительных расходах Маска на поддержку кандидатов, связанных с Трампом.

По его оценке, речь идет уже о более чем 400 миллионах долларов. Ранее Маск рассматривал возможность поддержки других политических проектов, в частности связанных с Джей Ди Венсом, а также говорил о создании третьей партии.

Однако теперь значительные ресурсы вновь направляются на избирательные кампании республиканцев. В качестве примера Рашкин привел борьбу в Техасе, где обсуждается поддержка Кена Пакстона, в то время как демократ Джеймс Таларико также пользуется популярностью среди избирателей.

Маск думал, что он контролирует ситуацию, а оказалось, что он просто абсолютный заложник. У него теперь один защитник, извини, два: Дональд Трамп и Владимир Путин– сказал Рашкин.

В таком положении Маску сложнее дистанцироваться от президента США, не рискуя собственными политическими и деловыми интересами. Публичные заявления Путина о контактах с ним могут еще больше усилить внимание американских законодателей к деятельности SpaceX.

Угрозы со стороны России создают новые риски для Starlink

На фоне заявлений Путина Илон Маск распространил в соцсети X сообщение об опасности использования Starlink для наступательных военных операций. В посте, который он репостнул, напоминали о способности России уничтожать спутники и о возможных последствиях таких атак для космической инфраструктуры.

В частности, упоминалось испытание российской противоспутниковой ракеты "Нудоль" 15 ноября 2021 года. Тогда Россия уничтожила один из своих старых спутников, после чего на орбите образовалось значительное количество обломков.

В распространенном сообщении утверждалось, что Starlink должен оставаться гражданским проектом, хотя его можно использовать для обеспечения военной инфраструктуры. В то же время применение системы для наступательных ударов якобы может сделать спутники законной целью для противника.

Рашкин рассматривает такие аргументы как еще один источник давления на Маска. Россия может использовать угрозу противоспутниковых ударов, тогда как американские власти имеют возможности влиять на SpaceX через контракты и регуляторные механизмы.

Трамп может запугивать лицензиями, а Путин запугивает тем, что может повредить и уничтожить продукт в космосе, оставив там обломки. И вам снова мало не покажется– пояснил Рашкин.

Все это поднимает более широкий вопрос о роли частных компаний в обеспечении государственной безопасности. Спутниковые системы SpaceX стали важными не только для коммерческой связи, но и для американских космических программ и оборонных возможностей Украины.

Зависимость таких систем от решений одного человека вызывает беспокойство среди политиков, которые должны отвечать за непрерывность государственных и военных программ.

По мнению Рашкина, США придется пересмотреть нынешнюю модель взаимодействия государства с SpaceX. Он не исключил усиления государственного контроля или создания новых форм партнерства, которые уменьшат зависимость важной инфраструктуры от личной позиции Маска.

Политический деятель даже допустил возможность обсуждения национализации отдельных активов. Однако он подчеркнул, что существуют и менее радикальные варианты, в частности государственное партнерство, при котором США смогут лучше контролировать критически важные технологии.

Это слишком много власти для одного человека. Эту систему нужно каким-то образом изменить. Прежде всего, устранить Маска от управления всеми этими активами, а затем решать, не следует ли их национализировать– считает общественный деятель.

Рашкин напомнил, что развитие SpaceX с самого начала было связано с сотрудничеством с американским государством. Теперь, когда компания имеет гораздо большее влияние на космическую инфраструктуру, вопрос распределения ответственности между бизнесом и правительством становится еще более важным.

Однако он не ожидает, что при президентстве Трампа произойдут серьезные изменения в этой сфере. По его мнению, Белый дом будет и дальше поддерживать действующую модель, при которой президент имеет значительное влияние на политическое и экономическое будущее Маска.

Обострение ситуации вокруг Ирана грозит новым скачком цен

Энергетические соглашения с Россией не могут решить главную проблему американского топливного рынка, если ситуация на Ближнем Востоке будет оставаться нестабильной. Рашкин связывает рост стоимости топлива прежде всего с рисками нового обострения ситуации вокруг Ирана.

Израиль рассматривает возможность возобновления ударов по иранским объектам. В то же время такие решения могут быть отложены до завершения американских выборов.

Политический деятель предположил, что Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху учитывают избирательный календарь США, решая вопрос о дальнейших действиях в отношении Тегерана. Однако перспективы дипломатического урегулирования он оценивает скептически.

Новая эскалация может вызвать очередные колебания мировых цен на нефть. В то же время Россия уже получает значительные доходы от экспорта энергоносителей по высоким ценам, что позволяет ей продолжать финансировать войну против Украины.

Это большая проблема для Трампа, которую не решить ни одним дизелем. В конце концов все смотрят на цену бензина на заправке или на то, сколько стоят товары в магазине. Ведь все это привезли туда на грузовике– пояснил Рашкин.

Он привел пример американских фермеров, которые как раз сейчас собирают урожай. В южной части Висконсина работает большая сельскохозяйственная техника, требующая значительного количества топлива.

Рост его стоимости влияет на расходы аграриев, а впоследствии и на цены на продовольствие. Поэтому даже избиратели, поддерживающие Трампа из политических убеждений, сталкиваются с последствиями подорожания энергоносителей в повседневной жизни.

Рашкин также упомянул сообщения о кредитной поддержке американских фермеров, для которой называлась сумма около восьми миллиардов долларов. По его мнению, потребность в дополнительном финансировании противоречит заявлениям президента об успешной экономической ситуации.

При этом будущее Ирана остается одним из самых сложных вопросов американской внешней политики. Рашкин предположил несколько возможных сценариев в зависимости от того, насколько самостоятельно действует иранское руководство и какое влияние на него оказывает Россия.

Если Кремль сможет влиять на решения Тегерана, ситуация может развиваться в одном направлении. Если же Трамп и Нетаньяху будут руководствоваться собственными политическими и оборонными целями, возможно гораздо более серьезное противостояние.

У меня полное ощущение, что будет война. У нас кризис, который держится на том, что все ждут выборов– предположил общественный деятель.

В то же время он не считает, что любое продолжение боевых действий на Ближнем Востоке обязательно будет отвечать интересам Путина. Россия заинтересована в высоких нефтяных доходах, но масштабный региональный конфликт может повлечь за собой и непредсказуемые последствия для ее партнеров.

Рашкин также обратил внимание на роль независимых американских избирателей и финансовых рынков. По его мнению, именно реакция людей, не являющихся убежденными сторонниками какой-либо партии, и экономические последствия решений Трампа могут влиять на политику Вашингтона.

После выборов Трамп может получить больше свободы

Результаты голосования 3 ноября определят не только состав Конгресса, но и дальнейшие политические возможности Дональда Трампа. Рашкин предположил, что после завершения избирательной кампании президент может активизировать международные контакты, которые пока откладывает из-за реакции избирателей.

Среди возможных шагов он назвал новые переговоры с Путиным, поездки в Китай и решения по Ирану. При этом характер таких действий, по его мнению, будет зависеть от того, насколько сильно новый состав Конгресса сможет контролировать администрацию.

Рашкин также обратил внимание на предвыборные выступления Трампа, в которых президент пытается мобилизовать сторонников с помощью эмоциональных заявлений и личных нападок на политических противников.

Вместо подробного обсуждения экономических программ или налогов значительную часть митингов занимают эмоциональные выступления, призванные убедить людей прийти на голосование.

По мнению общественного деятеля, для республиканцев это важно, поскольку Трамп лично не баллотируется на нынешних выборах, а его сторонники не всегда столь же активно поддерживают других кандидатов.

Поэтому президент пытается создать впечатление, будто голосование за республиканцев одновременно является голосованием за него самого.

Однако после 3 ноября станет понятнее, насколько эффективной была такая стратегия. Еще более важным будет период после 3 января, когда вновь избранные законодатели получат полномочия и смогут влиять на будущие решения Белого дома.

Это коснется и возможной большой дипломатической инициативы Трампа, связанной с завершением российской войны против Украины.

Трамп хочет встретиться с Путиным и Зеленским

Дональд Трамп продолжает говорить о перспективе трехсторонней встречи с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Среди возможных площадок обсуждается саммит "Большой двадцатки" в Майами, хотя пока нет уверенности, что российский диктатор согласится приехать.

Рашкин не ожидает, что такая встреча сможет обеспечить справедливое завершение войны. По его мнению, американский президент стремится прежде всего добиться громкого дипломатического результата, который можно будет преподнести как собственную победу.

При этом он не видит в нынешних предложениях Вашингтона готовности предоставить Украине дополнительные инструменты для укрепления переговорной позиции. Зато опасается, что администрация Трампа может потребовать от Киева уступок, на которых настаивает Москва.

Это вопрос украинской капитуляции. Ничего другого я здесь, к сожалению, представить себе не могу. И поскольку этого не произойдет, то такой встречи не будет– заявил Рашкин.

Он предположил, что Трамп хотел бы завершить войну до Рождества, а подписание будущего соглашения превратить в масштабное политическое событие. Одним из желательных сценариев для американского президента могла бы стать встреча с Путиным в его резиденции Мар-а-Лаго.

Участие Украины сделало бы такое мероприятие значительно более значимым с дипломатической точки зрения. Но Рашкин считает, что главным желанием Трампа может оставаться личный контакт с российским лидером.

В то же время политический деятель выразил опасения относительно дальнейшей работы Starlink и Starshield для Украины. Он предположил, что после американских выборов администрация Трампа может вновь использовать доступ к спутниковым системам в качестве инструмента давления.

Я думаю, что Украина будет получать Starlink и Starshield до выборов. А после выборов, пожалуй, уже нет. В этом смысле я пессимист– отметил Рашкин.

Подобные опасения у него возникали еще после возвращения Трампа в Белый дом. Хотя спутниковая поддержка Украины продолжилась, предыдущие ограничения показали, насколько сильно ее доступность зависит от политических решений в Вашингтоне.

Рашкин не исключил, что новые проблемы со связью могут возникнуть именно в период, когда США будут более активно продвигать дипломатические договоренности с Россией. Для Украины это будет означать риск одновременного давления на переговорную позицию и возможности обороны, в то время как российская армия будет продолжать боевые действия.

Рашкин о дизельном соглашении с Россией, зависимости Маска от Трампа и возможной встрече Зеленского с Путиным: смотрите видео